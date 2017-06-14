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  • 14.06, 17:49
    В Коми объявили чрезвычайную ситуацию из-за паводка. Коми, наводнения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Коми объявили чрезвычайную ситуацию из-за паводка

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    В Коми объявили чрезвычайную ситуацию из-за паводка

    В Коми объявили чрезвычайную ситуацию <nobr>из-за</nobr> паводка

      Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка введен в шести населенных пунктах Коми.

      В их числе — городской округ Усинск с населением более 39 тысяч человек. В общей сложности подтоплены более 40 жилых домов, а также школа, пекарня и котельная.

      Некоторые люди оказались отрезаны от большой земли. Все необходимое им завозит теплоход. Часть жителей эвакуировали.

      Еще в двух районах республики из-за паводка введен режим повышенной готовности.

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