В Коми объявили чрезвычайную ситуацию из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка введен в шести населенных пунктах Коми.

В их числе — городской округ Усинск с населением более 39 тысяч человек. В общей сложности подтоплены более 40 жилых домов, а также школа, пекарня и котельная.



Некоторые люди оказались отрезаны от большой земли. Все необходимое им завозит теплоход. Часть жителей эвакуировали.



Еще в двух районах республики из-за паводка введен режим повышенной готовности.

