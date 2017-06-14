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  • 14.06, 17:49
    Цена самой дорогой квартиры в Москве составила 4 млрд рублей. жилье, Москва, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Цена самой дорогой квартиры в Москве составила 4 млрд рублей

    2 комментария

    Цена самой дорогой квартиры в Москве составила 4 млрд рублей

    Цена самой дорогой квартиры в Москве составила 4 млрд рублей

      Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве без отделки — 4 миллиарда рублей. Такие данные приводятся в отчете аналитического центра ЦИАН.

      За эти деньги предлагают панорамный пентхаус площадью в 952 квадратных метра. Находится он в Пресненском районе. В доме также есть фитнес-клуб, мужской сигарный клуб с бильярдной и женский салон с библиотекой. Втрое место и 3 миллиарда рублей — пентхаус в три этажа на высоте двухсот метров над землей. Это на Мосфильмовской. Собственный лифт прилагается.

      А всего за 2 миллиарда и 270 миллионов можно купить пятиуровневый пентхаус на Плющихе — 1800 квадратов, плюс подземные помещения под тир, сигарная комната и даже винодельня.

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