ООН: удары коалиции США привели к «ошеломляющим жертвам» в Ракке

Следователи ООН заявили, что при авиаударах коалиции США по боевикам запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» пострадало большое количество мирных жителей.
По данным ВВС, в ООН заявили об «ошеломляющем числе человеческих жертв» среди мирного населения Ракки.
Самолеты коалиции во главе с США в настоящий момент поддерживают наступление на Ракку союза курдских и арабских бойцов. Наступление началось на прошлой неделе, за это время уже 160 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Точное число гражданских лиц, находящихся в Ракке, неизвестно. Международный комитет спасения оценивает их количество в 200 тысяч человек. Предполагается также, в городе находятся около трех-четырех тысяч боевиков.
Ракка остается под контролем боевиков ИГИЛ с января 2014 года и считается главным оплотом террористов в Сирии.
Самолеты коалиции во главе с США в настоящий момент поддерживают наступление на Ракку союза курдских и арабских бойцов. Наступление началось на прошлой неделе, за это время уже 160 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Точное число гражданских лиц, находящихся в Ракке, неизвестно. Международный комитет спасения оценивает их количество в 200 тысяч человек. Предполагается также, в городе находятся около трех-четырех тысяч боевиков.
Ракка остается под контролем боевиков ИГИЛ с января 2014 года и считается главным оплотом террористов в Сирии.
Комментарии