Человек с винтовкой расстрелял конгрессменов на тренировке под Вашингтоном

Человек с автоматической винтовкой открыл огонь по конгрессменам на бейсбольной тренировке в городе Александрия под Вашингтоном.
В результате стрельбы ранение в ногу получил координатор фракции республиканцев в Палате представителей Стив Скализ, сообщает Fox News. Один из его помощников был ранен в грудь. Также есть еще несколько раненых.
По данным CNN, преступник сделал 50–100 выстрелов. Данные о его судьбе поступают противоречивые: по одним сведениям, он задержан, по другим — убит.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Дональд Трамп уже проинформирован о случившемся.
По данным CNN, преступник сделал 50–100 выстрелов. Данные о его судьбе поступают противоречивые: по одним сведениям, он задержан, по другим — убит.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Дональд Трамп уже проинформирован о случившемся.
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