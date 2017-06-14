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  • 14.06, 16:17

    Человек с винтовкой расстрелял конгрессменов на тренировке под Вашингтоном

    4 комментария
    Человек с винтовкой расстрелял конгрессменов на тренировке под Вашингтоном

    Человек с винтовкой расстрелял конгрессменов на тренировке под Вашингтоном

    Человек с винтовкой расстрелял конгрессменов на тренировке под Вашингтоном
  • Фото: @pendozer /twitter.com

    • Человек с автоматической винтовкой открыл огонь по конгрессменам на бейсбольной тренировке в городе Александрия под Вашингтоном.

    В результате стрельбы ранение в ногу получил координатор фракции республиканцев в Палате представителей Стив Скализ, сообщает Fox News. Один из его помощников был ранен в грудь. Также есть еще несколько раненых.

    По данным CNN, преступник сделал 50–100 выстрелов. Данные о его судьбе поступают противоречивые: по одним сведениям, он задержан, по другим — убит.

    Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Дональд Трамп уже проинформирован о случившемся.

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