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  • 14.06, 16:17

    В Копенгагене блондинка облила краской Русалочку и потребовала освободить Абдуллу

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    • Фото Reuters © 2017, Scanpix Denmark
    В Копенгагене блондинка облила краской Русалочку и потребовала освободить Абдуллу

    В Копенгагене блондинка облила краской Русалочку и потребовала освободить Абдуллу

    В Копенгагене блондинка облила краской Русалочку и потребовала освободить Абдуллу
  • Фото Reuters © 2017, Scanpix Denmark

    • Вандалы облили синей и белой краской символ города Копенгагена — статую Русалочки.

    Как сообщает местное управление полиции в своем микроблоге в Twitter, на мостовой рядом со скульптурой вандалы оставили надпись: «Освободите Абдуллу!».

    Отмечается, что в вандализме подозревается высокая светловолосая девушка. Сейчас ее разыскивают стражи порядка.

    Какого именно Абдуллу нужно освободить и откуда, девушка не уточнила.

    Статуя Русалочки, созданная датским скульптором Эдвардом Эриксеном, многократно становилась объектом вандализма, начиная с середины 1960-х годов, но каждый раз ее первоначальный вид восстанавливали. Русалочку несколько раз лишали головы, отпиливали руку, обливали краской, подрывали, прикрепляли посторонние предметы и одевали в мусульманские одежды.

    Так, 30 мая вандалы облили Русалочку красной краской, а рядом оставили лозунг: «Дания, защити китов Фарерских островов!».

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