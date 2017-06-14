В Копенгагене блондинка облила краской Русалочку и потребовала освободить Абдуллу

Вандалы облили синей и белой краской символ города Копенгагена — статую Русалочки.
Как сообщает местное управление полиции в своем микроблоге в Twitter, на мостовой рядом со скульптурой вандалы оставили надпись: «Освободите Абдуллу!».
Отмечается, что в вандализме подозревается высокая светловолосая девушка. Сейчас ее разыскивают стражи порядка.
Какого именно Абдуллу нужно освободить и откуда, девушка не уточнила.
Статуя Русалочки, созданная датским скульптором Эдвардом Эриксеном, многократно становилась объектом вандализма, начиная с середины 1960-х годов, но каждый раз ее первоначальный вид восстанавливали. Русалочку несколько раз лишали головы, отпиливали руку, обливали краской, подрывали, прикрепляли посторонние предметы и одевали в мусульманские одежды.
Так, 30 мая вандалы облили Русалочку красной краской, а рядом оставили лозунг: «Дания, защити китов Фарерских островов!».
Отмечается, что в вандализме подозревается высокая светловолосая девушка. Сейчас ее разыскивают стражи порядка.
Какого именно Абдуллу нужно освободить и откуда, девушка не уточнила.
Статуя Русалочки, созданная датским скульптором Эдвардом Эриксеном, многократно становилась объектом вандализма, начиная с середины 1960-х годов, но каждый раз ее первоначальный вид восстанавливали. Русалочку несколько раз лишали головы, отпиливали руку, обливали краской, подрывали, прикрепляли посторонние предметы и одевали в мусульманские одежды.
Так, 30 мая вандалы облили Русалочку красной краской, а рядом оставили лозунг: «Дания, защити китов Фарерских островов!».
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