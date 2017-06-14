Белоруссия откажется от российского рубля как резервной валюты

Национальный банк Белоруссии с 1 июля перестанет учитывать российский рубль в составе своих золотовалютных запасов и полностью перейдет на международные стандарты при расчете резервов.
Нацбанк Белоруссии объяснил отказ от рубля в качестве резервной валюты рекомендациями МВФ и практикой других центробанков. Об этом сказано в сообщении регулятора.
Из сообщения Национального банка Белоруссии: «Состояние золотовалютных резервов Белоруссии с 1 июля 2017 года будет характеризоваться единым показателем — величиной международных резервных активов, рассчитанной в соответствии со специальным стандартом распространения данных МВФ».
С 1 июля 2017 года Белоруссия будет использовать только стандарт Международного валютного фонда, который не рассматривает российский рубль в качестве резервной валюты.
Резервы Белоруссии на сегодня составляют, по данным МВФ, 5,2 миллиарда долларов, по национальным стандартам — 5,6 миллиарда долларов. Кроме российского рубля, национальные стандарты включают в себя резервы драгоценных камней и металлов, не относящихся к монетарному золоту.
Из сообщения Национального банка Белоруссии: «Состояние золотовалютных резервов Белоруссии с 1 июля 2017 года будет характеризоваться единым показателем — величиной международных резервных активов, рассчитанной в соответствии со специальным стандартом распространения данных МВФ».
С 1 июля 2017 года Белоруссия будет использовать только стандарт Международного валютного фонда, который не рассматривает российский рубль в качестве резервной валюты.
Резервы Белоруссии на сегодня составляют, по данным МВФ, 5,2 миллиарда долларов, по национальным стандартам — 5,6 миллиарда долларов. Кроме российского рубля, национальные стандарты включают в себя резервы драгоценных камней и металлов, не относящихся к монетарному золоту.
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