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  • 14.06, 16:17

    Белоруссия откажется от российского рубля как резервной валюты

    7 комментариев

    Белоруссия откажется от российского рубля как резервной валюты

    Белоруссия откажется от российского рубля как резервной валюты

    Национальный банк Белоруссии с 1 июля перестанет учитывать российский рубль в составе своих золотовалютных запасов и полностью перейдет на международные стандарты при расчете резервов.

    Нацбанк Белоруссии объяснил отказ от рубля в качестве резервной валюты рекомендациями МВФ и практикой других центробанков. Об этом сказано в сообщении регулятора.

    Из сообщения Национального банка Белоруссии: «Состояние золотовалютных резервов Белоруссии с 1 июля 2017 года будет характеризоваться единым показателем — величиной международных резервных активов, рассчитанной в соответствии со специальным стандартом распространения данных МВФ».

    С 1 июля 2017 года Белоруссия будет использовать только стандарт Международного валютного фонда, который не рассматривает российский рубль в качестве резервной валюты.

    Резервы Белоруссии на сегодня составляют, по данным МВФ, 5,2 миллиарда долларов, по национальным стандартам — 5,6 миллиарда долларов. Кроме российского рубля, национальные стандарты включают в себя резервы драгоценных камней и металлов, не относящихся к монетарному золоту.

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