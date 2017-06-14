Mazda отзывает более 4,5 тыс. машин в России

4 531 автомобиль Mazda 5 решено отозвать
из-за проблем с подушками безопасности.
Отзыву подлежат машины, которые были проданы с февраля 2005-го по сентябрь 2010-го.
Причиной отзыва стали проблемы с установленными в качестве аксессуаров выключателями подушек безопасности переднего пассажира. Если при установке выключателя параметры конфигурации автомобиля не были обновлены надлежащим образом, боковая подушка или шторка безопасности могут не сработать в случае столкновения.
Владельцев отзываемых автомобилей оповестят по телефону и с помощью информационных писем. Также автолюбители могут самостоятельно связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
Специалисты проверят, установлен ли на Mazda 5 выключатель подушек, и проведут обновление параметров конфигурации блока управления системой пассивной безопасности. Все работы будут бесплатными, сообщили в Росстандарте.
Причиной отзыва стали проблемы с установленными в качестве аксессуаров выключателями подушек безопасности переднего пассажира. Если при установке выключателя параметры конфигурации автомобиля не были обновлены надлежащим образом, боковая подушка или шторка безопасности могут не сработать в случае столкновения.
Владельцев отзываемых автомобилей оповестят по телефону и с помощью информационных писем. Также автолюбители могут самостоятельно связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
Специалисты проверят, установлен ли на Mazda 5 выключатель подушек, и проведут обновление параметров конфигурации блока управления системой пассивной безопасности. Все работы будут бесплатными, сообщили в Росстандарте.
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