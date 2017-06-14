Подмосковный миллионер засыпал пруд с осетрами, чтобы не делить его с соседом

В элитном подмосковном поселке Клоково двое соседей не могут поделить пруд, который расположен на их участках. Один предложил другому разделить водоем, чтобы начать разводить там осетров. Вот только где должна пройти линия разграничения, договориться не смогли.

Когда-то соседи, чьи доходы исчисляются миллионами, дружили и вместе ловили здесь осетров. Но бытовой конфликт разрушил дружбу бизнесменов. Люди состоятельные проблемы решают четко, а потому, говорит владелец ювелирной сети Борис Фейгин, его оппонент взял да и засыпал водоем. А сегодня утром дал понять: на войне все средства хороши и растянул на том месте, где они когда-то сидели с удочками, колючую проволоку. Что и зафиксировали в протоколе сотрудники полиции.



Поставив вопрос в буквальном смысле остро, Яков Грибов, или, как его называют в деревне, алкогольный король, ушел в глухую оборону. Совладелец компании по производству крепкого спиртного отказался объяснять, почему не желает понижать градус ссоры.



Ранее тот самый пруд, из-за которого и произошла ссора, был поделен между бизнесменами. Есть даже условная граница — правая часть принадлежит одному, левая — другому коммерсанту. Но, по словам Фейгина, сосед почему-то предложил иное деление — не поперек, а вдоль. А получив отказ, сровнял пруд с землей. Теперь соседи делят по сути несколько несчастных соток. Но тут уже дело принципа.



Между тем эксперты говорят: то, что один из коммерсантов самовольно поменял статус объекта, юридической силы не имеет. Проще говоря: если пруд засыпать, он от этого земельным участком не станет. По документам это все равно водоем.



Игорь Духонин, эксперт по землеустроительной экспертизе: «Вода никому не принадлежит. Вода находится на участке. У них есть право на земельный участок, но если они нецелевым образом используют воду, это может быть основанием для изъятия из владения данного земельного участка. Вода — это ценнейший ресурс. Просто так засыпать — это требует оценки судом».



Через несколько дней суд должен поставить точку в этом конфликте богачей, которые могли бы еще не один пруд вырыть на своих участках, но не привыкли уступать конкурентам. Видимо, пока решение не вступит в силу, между шикарными особняками на том самом месте где когда-то плескались осетры будет находиться сомнительный элемент ландшафтного дизайна с колючками-лезвиями. Как символ того, что некогда приятели отныне навсегда останутся на ножах.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.