В Ростове судят двух студенток, планировавших теракт в гипермаркете

Взрыв в торговом центре Ростова-на-Дону вероятные террористки-смертницы планировали устроить при помощи бомбы, начиненной строительными саморезами. Сегодня стали известны некоторые подробности страшного преступления, которое удалось предотвратить спецслужбам.

Подозреваемые — Татьяна Карпенко и Наталья Гришина — предстали перед судом. Во время слушаний они отказались признать вину и заявили, что не имеют отношения к террористическим организацям «Имарат Кавказ» и «Исламское государство» (обе запрещены в России). Впрочем, объяснить, откуда у них взрывчатка и для чего они закрепили детонатор на комуфлированных жилетах, объяснить не смогли.



Из зала суда передает корреспондент НТВ Михаил Антропов.



Первое слушание этого дела по существу. На скамье подсудимых — бывшие студентки Татьяна Карпенко и Наталья Гришина. Как установила следствие, в январе прошлого года они собирались взорвать самодельную бомбу в гипермаркете Ростова-на-Дону.



Карпенко и Гришина учились в одном из вузов города. Следствие установило: у девушек были проблемы с деньгами. Они подрабатывали в магазине, куда за покупками приходили сторонники радикальных взглядов. Они помогали студенткам финансово и убедили их сменить вероисповедание. Из материалов дела известно: девушки приняли ислам, забросили учебу и вышли замуж за своих новых друзей. Через некоторое время они собирались ехать в Сирию, чтобы вступить в ряды запрещенной в России группировки ИГИЛ.



Сыщики выяснили: поездка была отложена после того, как одного из боевиков ликвидировали во время спецоперации. Местью за его гибель должен был стать теракт в Ростове. Подробнее — в репортаже НТВ.