Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.06, 14:47
    В Ростове судят двух студенток, планировавших теракт в гипермаркете. Ростов-на-Дону, суды, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Ростове судят двух студенток, планировавших теракт в гипермаркете

    комментировать
    В Ростове судят двух студенток, планировавших теракт в гипермаркете

    В Ростове судят двух студенток, планировавших теракт в гипермаркете

    В Ростове судят двух студенток, планировавших теракт в гипермаркете

      Взрыв в торговом центре Ростова-на-Дону вероятные террористки-смертницы планировали устроить при помощи бомбы, начиненной строительными саморезами. Сегодня стали известны некоторые подробности страшного преступления, которое удалось предотвратить спецслужбам.

      Подозреваемые — Татьяна Карпенко и Наталья Гришина — предстали перед судом. Во время слушаний они отказались признать вину и заявили, что не имеют отношения к террористическим организацям «Имарат Кавказ» и «Исламское государство» (обе запрещены в России). Впрочем, объяснить, откуда у них взрывчатка и для чего они закрепили детонатор на комуфлированных жилетах, объяснить не смогли.

      Из зала суда передает корреспондент НТВ Михаил Антропов.

      Первое слушание этого дела по существу. На скамье подсудимых — бывшие студентки Татьяна Карпенко и Наталья Гришина. Как установила следствие, в январе прошлого года они собирались взорвать самодельную бомбу в гипермаркете Ростова-на-Дону.

      Карпенко и Гришина учились в одном из вузов города. Следствие установило: у девушек были проблемы с деньгами. Они подрабатывали в магазине, куда за покупками приходили сторонники радикальных взглядов. Они помогали студенткам финансово и убедили их сменить вероисповедание. Из материалов дела известно: девушки приняли ислам, забросили учебу и вышли замуж за своих новых друзей. Через некоторое время они собирались ехать в Сирию, чтобы вступить в ряды запрещенной в России группировки ИГИЛ.

      Сыщики выяснили: поездка была отложена после того, как одного из боевиков ликвидировали во время спецоперации. Местью за его гибель должен был стать теракт в Ростове. Подробнее — в репортаже НТВ.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru