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  • 14.06, 14:47

    Песков: санкционное пике с США — не наш выбор

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    Песков: санкционное пике с США — не наш выбор

    Песков: санкционное пике с США — не наш выбор

    Дмитрий Песков прокомментировал американский законопроект о новых антироссийских санкциях.

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле не хотели бы, чтобы Россия и США снова уходили в «санкционное пике».

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Что касается очередных санкционных устремлений наших коллег, то нам не хотелось бы, чтобы мы опять уходили в санкционное пике, но это не наш выбор».

    Ранее сегодня Конгресс США опубликовал проект нового пакета санкций против России. Новые ограничительные меры, в частности, затрагивают сферу энергетики и банковский сектор. Проголосовать по данному законопроекту конгрессмены должны в ближайшие дни.

    Также сообщалось, что новые санкции рассматриваются в виде поправки к законопроекту по санкциям против Ирана. При этом в документе есть положение, которое не позволит президенту США ослабить или отменить принятые санкции без одобрения Конгресса.

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