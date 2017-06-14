Свидетель убийства подмосковного бизнесмена попал на видео

В деле о заказном убийстве ученого и бизнесмена Сергея Семенина появился новый поворот. Сотрудники СК разыскивают человека, который наверняка станет ключевым свидетелем и чьи показания помогут в расследовании этой резонансной истории.

Мужчина попал в объектив видеорегистратора. Запись оказалась и в распоряжении НТВ. На кадрах видео видно, как молодой человек в панике бежит по улице. Причем он настолько взволнован, что едва не попадает под колеса машины и в последний момент сворачивает с проезжей части.



Сыщики полагают, что на его глазах киллер расправился с коммерсантом. Не исключено, что очевидец трагедии мог запомнить лицо убийцы или знать какие-либо детали преступления. Потому они намерены отыскать его и опросить.



Бизнесмен Сергей Семенин был убит 18 июля минувшего года, в поселке Красный Воин, в Подмосковье. 41-летнего бизнесмена застрелили, когда он выезжал на автомобиле с территории своего частного дома. Преступник поджидал жертву возле забора.



Елена Фокина, старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области: «В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего указанное преступление. Следствием также устанавливается личность мужчины, запечатленного камерой авторегистратора вблизи места преступления в момент его совершения, который может располагать важной для следствия информацией».



Выйти на след киллера следователям пока не удалось. Ровно как не установлен заказчик убийства и мотив преступления. По основной версии, Семенина мог «заказать» его конкурент по бизнесу.