Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.06, 14:47
    Свидетель убийства подмосковного бизнесмена попал на видео. Московская область, расследование, Следственный комитет, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Свидетель убийства подмосковного бизнесмена попал на видео

    комментировать
    Свидетель убийства подмосковного бизнесмена попал на видео

    Свидетель убийства подмосковного бизнесмена попал на видео

    Свидетель убийства подмосковного бизнесмена попал на видео

      В деле о заказном убийстве ученого и бизнесмена Сергея Семенина появился новый поворот. Сотрудники СК разыскивают человека, который наверняка станет ключевым свидетелем и чьи показания помогут в расследовании этой резонансной истории.

      Мужчина попал в объектив видеорегистратора. Запись оказалась и в распоряжении НТВ. На кадрах видео видно, как молодой человек в панике бежит по улице. Причем он настолько взволнован, что едва не попадает под колеса машины и в последний момент сворачивает с проезжей части.

      Сыщики полагают, что на его глазах киллер расправился с коммерсантом. Не исключено, что очевидец трагедии мог запомнить лицо убийцы или знать какие-либо детали преступления. Потому они намерены отыскать его и опросить.

      Бизнесмен Сергей Семенин был убит 18 июля минувшего года, в поселке Красный Воин, в Подмосковье. 41-летнего бизнесмена застрелили, когда он выезжал на автомобиле с территории своего частного дома. Преступник поджидал жертву возле забора.

      Елена Фокина, старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области: «В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего указанное преступление. Следствием также устанавливается личность мужчины, запечатленного камерой авторегистратора вблизи места преступления в момент его совершения, который может располагать важной для следствия информацией».

      Выйти на след киллера следователям пока не удалось. Ровно как не установлен заказчик убийства и мотив преступления. По основной версии, Семенина мог «заказать» его конкурент по бизнесу.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru