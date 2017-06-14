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  • 14.06, 14:47
    На главный приз «Кинотавра» претендуют 14 картин. кино, Кинотавр, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На главный приз «Кинотавра» претендуют 14 картин

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    На главный приз «Кинотавра» претендуют 14 картин

    На главный приз «Кинотавра» претендуют 14 картин

      В Сочи сегодня объявят тех, кто получит, можно сказать, кубок главного российского кинофестиваля. Станут известны имена победителей 28-го «Кинотавра».

      Торжественная церемония пройдет в Зимнем театре. На главный приз в этом году претендует 14 картин. Причем, по мнению критиков, явного фаворита на фестивале нет. И пока жюри выбирает триумфатора, мэтры отечественного кинематографа обсуждают настоящее и будущее индустрии. Своими соображениями они поделились с корреспондентом НТВ Сергеем Сыркиным.

      На Кинотавре была традиция: открытым фестиваль объявляли Александр Роднянский и Фёдор Бондарчук. Традицию нарушил Фёдор Сергеевич — приехал в Сочи лишь к закрытию. Работы, говорит, много. Отметив в мае полвека, режиссер не стал брать перерыв.

      Фёдор Бондарчук, кинорежиссер, продюсер: «Время сжимается. И хочется снимать кино. Я в такой форме, в таком внутреннем ощущении правильном, в такой форме, что мне жалко времени. Мне хочется снимать кино».

      Он впервые объявил о запуске сразу двух фильмов — продолжения «Притяжения» и военной драмы по сценарию Владимира Высоцкого. Третий важный проект будто вытекает из этих двух — новая киношкола. Несколько продюсерских компаний объединились, чтобы самостоятельно воспитывать кадры, которых так не хватает.

      Фёдор Бондарчук: «Молодых людей (не хватает). Это касается и маркетинга, это касается и постпродакшена. Это касается и звука в первую очередь, монтажа. Их нет. Мы говорим — дайте. Есть кто? А у тебя освободился Иван? А у тебя освободился Арон? Нет, все заняты».

      Сергей Сельянов, кинопродюсер: «Возникает просто нездоровая конкуренция за людей».

      Сергей Сельянов — основатель компании СТВ, в которой снимал свои фильмы Алексей Балабанов. Он уверен, что несмотря на кризис кадров, за российское кино совсем не стыдно. Это доказали премьеры «Дуэлянта», «Экипажа и „Ледокола“». Подробнее — в репортаже НТВ.

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