На главный приз «Кинотавра» претендуют 14 картин

В Сочи сегодня объявят тех, кто получит, можно сказать, кубок главного российского кинофестиваля. Станут известны имена победителей 28-го «Кинотавра».

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Кинотавр

Сочи

Торжественная церемония пройдет в Зимнем театре. На главный приз в этом году претендует 14 картин. Причем, по мнению критиков, явного фаворита на фестивале нет. И пока жюри выбирает триумфатора, мэтры отечественного кинематографа обсуждают настоящее и будущее индустрии. Своими соображениями они поделились с корреспондентом НТВ Сергеем Сыркиным.



На Кинотавре была традиция: открытым фестиваль объявляли Александр Роднянский и Фёдор Бондарчук. Традицию нарушил Фёдор Сергеевич — приехал в Сочи лишь к закрытию. Работы, говорит, много. Отметив в мае полвека, режиссер не стал брать перерыв.



Фёдор Бондарчук, кинорежиссер, продюсер: «Время сжимается. И хочется снимать кино. Я в такой форме, в таком внутреннем ощущении правильном, в такой форме, что мне жалко времени. Мне хочется снимать кино».



Он впервые объявил о запуске сразу двух фильмов — продолжения «Притяжения» и военной драмы по сценарию Владимира Высоцкого. Третий важный проект будто вытекает из этих двух — новая киношкола. Несколько продюсерских компаний объединились, чтобы самостоятельно воспитывать кадры, которых так не хватает.



Фёдор Бондарчук: «Молодых людей (не хватает). Это касается и маркетинга, это касается и постпродакшена. Это касается и звука в первую очередь, монтажа. Их нет. Мы говорим — дайте. Есть кто? А у тебя освободился Иван? А у тебя освободился Арон? Нет, все заняты».



Сергей Сельянов, кинопродюсер: «Возникает просто нездоровая конкуренция за людей».



Сергей Сельянов — основатель компании СТВ, в которой снимал свои фильмы Алексей Балабанов. Он уверен, что несмотря на кризис кадров, за российское кино совсем не стыдно. Это доказали премьеры «Дуэлянта», «Экипажа и „Ледокола“». Подробнее — в репортаже НТВ.