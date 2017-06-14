Космический грузовик «Прогресс» стартовал к МКС

Менее часа назад космический грузовик «Прогресс» стартовал с космодрома Байконур. На его борту около двух с половиной тонн груза, которые он доставит на Международную космическую станцию.

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Корабль привезет на МКС сухие грузы, топливо, воду, а также оборудование для научных экспериментов.



Помимо этого, грузовик доставит на станцию три наноспутника. Их планируется запустить во время выхода российских космонавтов для работы на поверхности МКС в середине августа. Спутники будут снимать поверхность Земли, также на них опробуют работу новых оптических датчиков.



Планируется, что «Прогресс» состыкуется с МКС в автоматическом режиме через двое суток посте старта.

