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  • 14.06, 14:46
    Космический грузовик «Прогресс» стартовал к МКС. космонавтика, космос, МКС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Космический грузовик «Прогресс» стартовал к МКС

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    Космический грузовик «Прогресс» стартовал к МКС

    Космический грузовик «Прогресс» стартовал к МКС

      Менее часа назад космический грузовик «Прогресс» стартовал с космодрома Байконур. На его борту около двух с половиной тонн груза, которые он доставит на Международную космическую станцию.

      Корабль привезет на МКС сухие грузы, топливо, воду, а также оборудование для научных экспериментов.

      Помимо этого, грузовик доставит на станцию три наноспутника. Их планируется запустить во время выхода российских космонавтов для работы на поверхности МКС в середине августа. Спутники будут снимать поверхность Земли, также на них опробуют работу новых оптических датчиков.

      Планируется, что «Прогресс» состыкуется с МКС в автоматическом режиме через двое суток посте старта.

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