Экс-глава ФСИН Реймер получил 8 лет за мошенничество с браслетами

Бывший руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Реймер, признанный виновным в мошенничестве при закупке электронных браслетов, приговорен к 8 годам колонии.
Кроме того, экс-глава ФСИН оштрафован на 800 тысяч рублей.
Также Замоскворецкий суд Москвы приговорил заместителей Реймера Николая Криволапова и Виктора Определенова к 5 годам 8 месяцам и 6 годам колонии соответственно.
Отметим, что прокуратура требовала для Реймера 9 лет заключения, а для Криволапова и Определенова — 6 и 7 лет соответственно. Адвокаты же настаивали на невиновности фигурантов дела. Теперь защита намерена подать жалобу в апелляционную инстанцию Московского городского суда, передает ТАСС.
признали виновными в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Установлено, что они создали в системе ФСИН предприятие для производства электронных браслетов и разместили госзаказ без конкурса. Приборы получились некачественными, часто ломались, сбоили, но закупались по завышенным ценам. В результате этой аферы бюджету был причинен ущерб в 2,7 млрд рублей.
Также Замоскворецкий суд Москвы приговорил заместителей Реймера Николая Криволапова и Виктора Определенова к 5 годам 8 месяцам и 6 годам колонии соответственно.
Отметим, что прокуратура требовала для Реймера 9 лет заключения, а для Криволапова и Определенова — 6 и 7 лет соответственно. Адвокаты же настаивали на невиновности фигурантов дела. Теперь защита намерена подать жалобу в апелляционную инстанцию Московского городского суда, передает ТАСС.
признали виновными в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Установлено, что они создали в системе ФСИН предприятие для производства электронных браслетов и разместили госзаказ без конкурса. Приборы получились некачественными, часто ломались, сбоили, но закупались по завышенным ценам. В результате этой аферы бюджету был причинен ущерб в 2,7 млрд рублей.
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