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  • 14.06, 14:47

    Российского боксера Кушатишвили не пустили на чемпионат Европы в Харьков

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    Российского боксера Кушатишвили не пустили на чемпионат Европы в Харьков

    Российского боксера Кушатишвили не пустили на чемпионат Европы в Харьков

    Российского боксера Кушатишвили не пустили на чемпионат Европы в Харьков
  • Фото: arigus.tv

    • Георгию Кушиташвили отказали во въезде на Украину без объяснения причин.

    Спортсмена, пресс-атташе Федерации бокса России (ФБР) Владу Романову, а также нескольких журналистов и болельщиков остановили на пограничном пункте пропуска и запретили въезжать на Украину.

    При этом свои действия пограничники не объяснили. Как сообщили в ФБР, сотрудники только задавали вопросы. В частности, у пресс-атташе поинтересовались, на каком основании она несколько лет назад посещала Крым.

    Также в ФБР подчеркнули, что ранее Федерация бокса Украины давала полные гарантии безопасности и нахождения на территории страны. Все остальные спортсмены и тренеры смогли попасть на Украину, передает РИА Новости.

    Георгий Кушиташвили, который выступает в весовой категории до 81 кг, собирался принять участие в чемпионате Европы по боксу. Турнир пройдет в Харькове с 16 по 26 июня.

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