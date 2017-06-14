Российского боксера Кушатишвили не пустили на чемпионат Европы в Харьков

Георгию Кушиташвили отказали во въезде на Украину без объяснения причин.
Спортсмена, пресс-атташе Федерации бокса России (ФБР) Владу Романову, а также нескольких журналистов и болельщиков остановили на пограничном пункте пропуска и запретили въезжать на Украину.
При этом свои действия пограничники не объяснили. Как сообщили в ФБР, сотрудники только задавали вопросы. В частности, у пресс-атташе поинтересовались, на каком основании она несколько лет назад посещала Крым.
Также в ФБР подчеркнули, что ранее Федерация бокса Украины давала полные гарантии безопасности и нахождения на территории страны. Все остальные спортсмены и тренеры смогли попасть на Украину, передает РИА Новости.
Георгий Кушиташвили, который выступает в весовой категории до 81 кг, собирался принять участие в чемпионате Европы по боксу. Турнир пройдет в Харькове с 16 по 26 июня.
При этом свои действия пограничники не объяснили. Как сообщили в ФБР, сотрудники только задавали вопросы. В частности, у пресс-атташе поинтересовались, на каком основании она несколько лет назад посещала Крым.
Также в ФБР подчеркнули, что ранее Федерация бокса Украины давала полные гарантии безопасности и нахождения на территории страны. Все остальные спортсмены и тренеры смогли попасть на Украину, передает РИА Новости.
Георгий Кушиташвили, который выступает в весовой категории до 81 кг, собирался принять участие в чемпионате Европы по боксу. Турнир пройдет в Харькове с 16 по 26 июня.
Комментарии