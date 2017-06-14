Синоптики предупредили жителей Сибири об аномальной жаре

Аномальная жара до 35 градусов установится в ближайшие пять дней в Новосибирской, Омской областях и Алтайском крае. Синоптики и спасатели предупредили жителей регионов о высокой пожарной опасности и риске солнечных ударов.
Жителей Новосибирской, Омской областей и Алтайского края предупредили об опасной погоде. В ближайшее время в регионах установится сильная жара — до 35 градусов.
Однако, как отметил пресс-секретарь Западно-Сибирского УГМС Ренад Ягудин, погода хоть и аномальная, но не рекордная — были и более жаркие годы.
В соседних Томской, Кемеровской областях и Республике Алтай, по словам синоптика, температура тоже повысится, но не до опасных пределов, сообщает ТАСС.
В центральной России — по-прежнему холодно и дождливо. Накануне метеорологи сообщили, что плохая погода продержится в Москве и области до выходных. Кроме того, в регионе сейчас рекордно низкое атмосферное давление.
Однако, как отметил пресс-секретарь Западно-Сибирского УГМС Ренад Ягудин, погода хоть и аномальная, но не рекордная — были и более жаркие годы.
В соседних Томской, Кемеровской областях и Республике Алтай, по словам синоптика, температура тоже повысится, но не до опасных пределов, сообщает ТАСС.
В центральной России — по-прежнему холодно и дождливо. Накануне метеорологи сообщили, что плохая погода продержится в Москве и области до выходных. Кроме того, в регионе сейчас рекордно низкое атмосферное давление.
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