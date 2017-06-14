Минюст подписал приказ об утверждении научных степеней по теологии

В России с этого дня вводятся новые ученые степени — кандидата и доктора теологических наук. Соответствующий приказ подписал Минюст.
О новшестве сообщила министр образования и науки Ольга Васильева на первой Всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном образовательном пространстве». Глава Минобрнауки отметила, что считает этот день «поистине историческим», передает РИА Новости.
Ольга Васильева, министр образования РФ: «С сегодняшнего дня мы можем присуждать степень по теологии, о которой так долго мечтали».
Кроме того, Васильева заявила, что работа в этом направлении не остановится: следующим шагом станет развитие системы подготовки таких ученых.
Ольга Васильева: «Мне кажется, что особое внимание нам нужно обратить на подготовку научных
кадров. Поэтому встает следующий вопрос — это укрепление, усиление кафедр теологии».
Теология была признана научной дисциплиной в 2015 году решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Сегодня на конференции глава комиссии Владимир Филиппов заявил, что теологическое образование будет способствовать духовному воспитанию современной молодежи.
Владимир Филиппов, глава ВАК: «Я хочу сказать, что и в области теологического образования важнейшим направлением является направление, связанное с воспитанием, в частности с духовным воспитанием современной молодежи»..
Напомним, первую в России диссертацию по теологии 1 июня этого года защитил в Москве протоиерей Павел Хондзинский.
Ольга Васильева, министр образования РФ: «С сегодняшнего дня мы можем присуждать степень по теологии, о которой так долго мечтали».
Кроме того, Васильева заявила, что работа в этом направлении не остановится: следующим шагом станет развитие системы подготовки таких ученых.
Ольга Васильева: «Мне кажется, что особое внимание нам нужно обратить на подготовку научных
кадров. Поэтому встает следующий вопрос — это укрепление, усиление кафедр теологии».
Теология была признана научной дисциплиной в 2015 году решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Сегодня на конференции глава комиссии Владимир Филиппов заявил, что теологическое образование будет способствовать духовному воспитанию современной молодежи.
Владимир Филиппов, глава ВАК: «Я хочу сказать, что и в области теологического образования важнейшим направлением является направление, связанное с воспитанием, в частности с духовным воспитанием современной молодежи»..
Напомним, первую в России диссертацию по теологии 1 июня этого года защитил в Москве протоиерей Павел Хондзинский.
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