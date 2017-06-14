Песков назвал абсурдными предположения о репетициях прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что с участниками прямой линии с Владимиром Путиным якобы проводилась репетиция.
По словам Пескова, с участниками прямой линии проводится информационная встреча перед мероприятием. Речь не идет об инструктаже, называть это репетицией — абсурдно, подчеркнул пресс-секретарь президента.
Дмитрий Песков: «Это абсурдно называть репетицией, потому что нечего репетировать. Это не инструктаж, а информационная встреча, люди же должны знать — многие приехали из других городов — куда приехали, как будет проходить передача, как все организовано».
Песков добавил, что работа с массивом поступающих вопросов начинается с момента их поступления, «как пойдет ход программы, зависит от президента и от ведущих». При этом он пояснил, что на информационных встречах гостям студии, среди которых в основном гражданские активисты и герои материалов СМИ, рассказывают об организационных моментах и логистических моментах мероприятия, времени сбора и процедуре «прямой линии».
Ранее пресс-секретаря президента рассказал, что глава государства перед прямой линией делает «апгрейд» информации: освежает статистические данные, общается с министрами и руководителями агентств.
#cмотрюлинию. А после дневных новостей в четверг на НТВ выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении. Делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире нашей программы.
Дмитрий Песков: «Это абсурдно называть репетицией, потому что нечего репетировать. Это не инструктаж, а информационная встреча, люди же должны знать — многие приехали из других городов — куда приехали, как будет проходить передача, как все организовано».
Песков добавил, что работа с массивом поступающих вопросов начинается с момента их поступления, «как пойдет ход программы, зависит от президента и от ведущих». При этом он пояснил, что на информационных встречах гостям студии, среди которых в основном гражданские активисты и герои материалов СМИ, рассказывают об организационных моментах и логистических моментах мероприятия, времени сбора и процедуре «прямой линии».
Ранее пресс-секретаря президента рассказал, что глава государства перед прямой линией делает «апгрейд» информации: освежает статистические данные, общается с министрами и руководителями агентств.
#cмотрюлинию. А после дневных новостей в четверг на НТВ выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении. Делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире нашей программы.
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