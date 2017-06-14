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  • 14.06, 13:15

    Жириновский призвал создать комитет Госдумы по делам мужчин

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    Жириновский призвал создать комитет Госдумы по делам мужчин

    Жириновский призвал создать комитет Госдумы по делам мужчин

    Владимир Жириновский предложил создать в Госдуме специальный комитет, который займется защитой прав мужчин.

    Лидер ЛДПР подчеркнул, что в Госдуме уже есть комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

    Владимир Жириновский: «Какой комитет по делам женщин?! Уже давно пора создавать комитет по делам мужчин. Женщинам нужны мужчины, может, сперва мужчинами заняться, а потом уже женщинами».

    Также политик, выступая на заседании Госдумы, заявил, что женщины живут на 20 лет дольше мужчин, передает ТАСС.

    Кроме того, Жириновский заявил, что под одним из депутатов ЛДПР провалилось кресло в зале пленарных заседаний Госдумы. В связи с этим политик обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой «укрепить все кресла».

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