Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.06, 13:15

    Совфед создал комиссию по борьбе с иностранным вмешательством

    2 комментария

    Совфед создал комиссию по борьбе с иностранным вмешательством

    Совфед создал комиссию по борьбе с иностранным вмешательством

    В Совете Федерации появилась Временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

    Новая комиссия займется сбором информации о деятельности иностранных государств и международных организаций, направленной на «осуществление вмешательства в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в РФ», а также анализом российских законов, направленных на защиту государственного суверенитета, и подготовкой предложений по их совершенствованию.

    Главой комиссии стал сенатор Андрей Климов. Также в ее состав вошли члены Совфеда Борис Невзоров, Виталий Богданов, Людмила Бокова, Алексей Кондратьев, Олег Морозов, Владимир Полетаев, Ольга Тимофеева, Игорь Чернышенко и Ольга Ковитиди, передает «Интерфакс».

    Отметим, что о создании специальной комиссии в Совфеде говорили на прошлой неделе. Так, спикер Совфеда Валентина Матвиенко утверждала, что Запад ежегодно тратит десятки и сотни миллионов долларов на НКО, чтобы через них влиять на умы россиян. А генпрокурор Юрий Чайка заявил, что наиболее активно во внутренние дела России вмешиваются НКО, фактически подконтрольные США и другим зарубежным структурам.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru