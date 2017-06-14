Совфед создал комиссию по борьбе с иностранным вмешательством

В Совете Федерации появилась Временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.
Новая комиссия займется сбором информации о деятельности иностранных государств и международных организаций, направленной на «осуществление вмешательства в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в РФ», а также анализом российских законов, направленных на защиту государственного суверенитета, и подготовкой предложений по их совершенствованию.
Главой комиссии стал сенатор Андрей Климов. Также в ее состав вошли члены Совфеда Борис Невзоров, Виталий Богданов, Людмила Бокова, Алексей Кондратьев, Олег Морозов, Владимир Полетаев, Ольга Тимофеева, Игорь Чернышенко и Ольга Ковитиди, передает «Интерфакс».
о создании специальной комиссии в Совфеде говорили на прошлой неделе. Так, спикер Совфеда Валентина Матвиенко утверждала, что Запад ежегодно тратит десятки и сотни миллионов долларов на НКО, чтобы через них влиять на умы россиян. А генпрокурор Юрий Чайка заявил, что наиболее активно во внутренние дела России вмешиваются НКО, фактически подконтрольные США и другим зарубежным структурам.
Главой комиссии стал сенатор Андрей Климов. Также в ее состав вошли члены Совфеда Борис Невзоров, Виталий Богданов, Людмила Бокова, Алексей Кондратьев, Олег Морозов, Владимир Полетаев, Ольга Тимофеева, Игорь Чернышенко и Ольга Ковитиди, передает «Интерфакс».
о создании специальной комиссии в Совфеде говорили на прошлой неделе. Так, спикер Совфеда Валентина Матвиенко утверждала, что Запад ежегодно тратит десятки и сотни миллионов долларов на НКО, чтобы через них влиять на умы россиян. А генпрокурор Юрий Чайка заявил, что наиболее активно во внутренние дела России вмешиваются НКО, фактически подконтрольные США и другим зарубежным структурам.
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