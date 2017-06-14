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  • 14.06, 13:15
    Путин: Россия даст адекватный ответ на попытки США окружить ее системами ПРО. интервью, оппозиция, ПРО, Путин, СМИ, США, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин: Россия даст адекватный ответ на попытки США окружить ее системами ПРО

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    Путин: Россия даст адекватный ответ на попытки США окружить ее системами ПРО

    Путин: Россия даст адекватный ответ на попытки США окружить ее системами ПРО

      Грубой стратегической ошибкой назвал президент России Владимир Путин решение США о развертывании американских систем противоракетной обороны у границ России. По словам президента, Америка своими действиями запускает новую гонку вооружений.

      Об этом он заявил в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, вышедшем накануне на телеканале Showtime. По словам Путина, в ответ на действия США Россия вынуждена развивать свою систему ПРО.

      Владимир Путин, президент РФ: «На все эти действия Россия даст адекватный ответ. Это будет означать не что иное, как еще один виток гонки вооружений. При этом наш ответ будет гораздо дешевле».

      Президент напомнил, что российские власти предлагали Вашингтону и европейским партнерам разрабатывать совместную систему ПРО, однако получили отказ.

      Владимир Путин: «Но для того, чтобы сохранить важнейший элемент международной стабильности, а именно — сохранить баланс сил стратегический — мы тогда будем вынуждены развивать наши ударные ракетные системы, способные преодолевать любые системы противоракетной обороны».

      Кроме того на вопрос режиссера о том, кто бы победил в ядерном противостоянии двух держав, Путин ответил, что никто не пережил бы такого конфликта.

      Вторая серия нашумевшего четырехсерийного фильма «Интервью с Путиным» вышла в эфир во вторник, 13 июня. В ней президент России ответил на вопросы Оливера Стоуна о деятельности спецслужб США, ситуации на Украине и росте влияния крайне правых на американскую политику.

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