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  • 14.06, 13:15

    В США вышел отчет о провале реформ на Украине

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    В США вышел отчет о провале реформ на Украине

    В США вышел отчет о провале реформ на Украине

    В США эксперты правительственного Агентства США по международному развитию (USAID) подготовили отчет по Украине, в котором говорится о провале антикоррупционной и избирательной реформ.

    Властям Украины не удалось реализовать реформы, которые помогли бы стране победить коррупцию, сообщается в отчете USAID. Эксперты из США заявили, что конкретных изменений в этой сфере с 2014 года в стране не произошло.

    В документе говорится, что успешной реализации антикоррупционной реформы препятствует в том числе недостаток профессионализма у новых сотрудников полиции и стагнация в структурах МВД. Уровень доверия общества к органам судебной власти снизился до критической отметки.

    Также отмечается, что граждане Украины сейчас не проявляют особого интереса и к реализации других реформ в стране, в частности, избирательной, передает RT.

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