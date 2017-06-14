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  • 14.06, 13:15

    Издательство Time объявило о массовых увольнениях

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    Издательство Time объявило о массовых увольнениях

    Издательство Time объявило о массовых увольнениях

    Одно из крупнейших американских издательств Time, владеющее в том числе такими журналами, как Time, People, Life, Sports Illustrated, объявило о массовых сокращениях.

    Издательство Time уволит около 300 сотрудников. Сокращения проводятся в рамках масштабных преобразований и реорганизации всей структуры издательского дома, заявил гендиректор компании Рич Баттиста.

    Баттиста добавил, что массовые сокращения — это тяжелый, но необходимый шаг. «Мы переформатируем всю структуру расходов», — добавил он.
    Рич Баттиста, гендиректор Time: «Изменения потребуют времени и терпения, но я воодушевлен тем прогрессом, который мы демонстрируем по мере того, как претворяем в жизнь нашу стратегию в таких ключевых перспективных направлениях, как видеоконтент, скрытая реклама и расширение бренда».

    Как отмечал The Wall Street Journal, одно из самый крупнейших изданий в США The Time в последнее время переживает серьезное снижение численности подписчиков, сильно упали и продажи журналов, соответственно, и рекламная выручка компании, передает ТАСС.

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