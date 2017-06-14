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  • 14.06, 13:15

    Стрельбу у банка в центре Москвы устроил риелтор, отбивавшийся от грабителей

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    Стрельбу у банка в центре Москвы устроил риелтор, отбивавшийся от грабителей

    Стрельбу у банка в центре Москвы устроил риелтор, отбивавшийся от грабителей

    В московской полиции раскрыли подробности вчерашней перестрелки у отделения банка в Казачьем переулке.

    Как выяснилось, двое злоумышленников попытались отобрать у риелтора сумку с деньгами. В ответ мужчина открыл стрельбу из травматического оружия, и нападавшие скрылись ни с чем, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По данным источника, трое мужчин, среди которых 34-летний частный риелтор, пришли в банк, чтобы забрать из ячейки 19,3 млн рублей за проданную квартиру. Когда они с деньгами садились в машину, к ним подбежали двое неизвестных кавказской внешности и попытались отнять сумку. Тогда риелтор достал травматический пистолет и дважды выстрелил в грабителей, ранив одного из них. После этого жертвы нападения уехали с места происшествия на автомобиле «Нива», а нападавшие скрылись в районе улицы Большая Полянка.

    Возбуждено уголовное дело о грабеже.

    Ранее, накануне сообщалось, что у отделения банка в Казачьем перереулке произошла стрельба. Участники перестрелки скрылись с места происшествия на атомобиле. В столице был объявлен план «Перехват».

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