Верховный суд вернул коллекционеру шедевр Брюллова, изъятый в пользу Русского музея

Президиум Верховного суда отменил решение об изъятии картины Карла Брюллова «Христос во гробе» у коллекционера Александра Певзнера в пользу Русского музея.
Также ВС РФ постановил возобновить производство по уголовному делу в отношении Певзнера, передает РИА Новости.
Ранее в отношении немецкого коллекционера возбудили дело по статье «Контрабанда». По данным следствия, коллекционер законно приобрел картину Карла Брюллова «Христос во гробе», а в 2003 году Певзнер решил привезти картину в Россию, чтобы продать ее Русскому музею.
постановил конфисковать ее и передать в Русский музей.
Это решение Певзнер оспорил это решение в Конституционном суде РФ, который постановил, что для конфискации орудий преступления при прекращении дел за истечением сроков давности необходимо получать согласие обвиняемых.
Ранее в отношении немецкого коллекционера возбудили дело по статье «Контрабанда». По данным следствия, коллекционер законно приобрел картину Карла Брюллова «Христос во гробе», а в 2003 году Певзнер решил привезти картину в Россию, чтобы продать ее Русскому музею.
постановил конфисковать ее и передать в Русский музей.
Это решение Певзнер оспорил это решение в Конституционном суде РФ, который постановил, что для конфискации орудий преступления при прекращении дел за истечением сроков давности необходимо получать согласие обвиняемых.
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