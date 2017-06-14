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  • 14.06, 13:15

    Верховный суд вернул коллекционеру шедевр Брюллова, изъятый в пользу Русского музея

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    Верховный суд вернул коллекционеру шедевр Брюллова, изъятый в пользу Русского музея

    Верховный суд вернул коллекционеру шедевр Брюллова, изъятый в пользу Русского музея

    Президиум Верховного суда отменил решение об изъятии картины Карла Брюллова «Христос во гробе» у коллекционера Александра Певзнера в пользу Русского музея.

    Также ВС РФ постановил возобновить производство по уголовному делу в отношении Певзнера, передает РИА Новости.

    Ранее в отношении немецкого коллекционера возбудили дело по статье «Контрабанда». По данным следствия, коллекционер законно приобрел картину Карла Брюллова «Христос во гробе», а в 2003 году Певзнер решил привезти картину в Россию, чтобы продать ее Русскому музею.

    При этом таможенные документы на шедевр оформлены не были, поэтому коллекционер стал фигурантом уголовного дела. Позднее дело прекратили за истечением срока давности. Картину же суд сначала решил вернуть законному владельцу, однако потом постановил конфисковать ее и передать в Русский музей.

    Это решение Певзнер оспорил это решение в Конституционном суде РФ, который постановил, что для конфискации орудий преступления при прекращении дел за истечением сроков давности необходимо получать согласие обвиняемых.

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