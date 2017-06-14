В Москве установилось экстремально низкое атмосферное давление

В Москве сохраняется уровень атмосферного давления примерно на 15 единиц ниже нормы для этих дней июня, сообщают синоптики.

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Атмосферное давление в Москве установило абсолютный минимум накануне — 731,3 мм рт. ст. Предыдущий минимум давления для 13 июня был установлен в 1982 году — 731,4 мм рт. ст, сообщает портал «Метеоновости».



Этим утром утром атмосферного давления составлял 731,5 мм рт. ст., предыдущий минимум для 14 июня составлял 730,6 мм рт. ст.



По прогнозам, давления в Москве начнет расти уже завтра и в выходные достигнет нормы — 746–747 мм рт. ст.