Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.06, 11:45

    В Москве установилось экстремально низкое атмосферное давление

    комментировать

    В Москве установилось экстремально низкое атмосферное давление

    В Москве установилось экстремально низкое атмосферное давление

    В Москве сохраняется уровень атмосферного давления примерно на 15 единиц ниже нормы для этих дней июня, сообщают синоптики.

    Атмосферное давление в Москве установило абсолютный минимум накануне — 731,3 мм рт. ст. Предыдущий минимум давления для 13 июня был установлен в 1982 году — 731,4 мм рт. ст, сообщает портал «Метеоновости».

    Этим утром утром атмосферного давления составлял 731,5 мм рт. ст., предыдущий минимум для 14 июня составлял 730,6 мм рт. ст.

    По прогнозам, давления в Москве начнет расти уже завтра и в выходные достигнет нормы — 746–747 мм рт. ст.

    Новости по теме

    Лето-2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru