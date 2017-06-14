Обвиняемый в убийстве 4 человек под Псковом рассказал о «голосах ацтеков»

В Псковской области в суд направлено уголовное дело в отношении
36-летнего мужчины, обвиняемого в жестоком убийстве четырех человек.
В ходе расследования установлено, что 26 июля 2016 года 36-летний уроженец Великих Лук, страдающий психическим расстройством, зашел в один из домов в деревне Красный посёлок. Ножом и топором он убил четырех знакомых — троих мужчин и женщину.
Позднее сам обвиняемый объяснил, что незадолго до трагических событий испытал галлюцинации. Мужчина рассказал, что слышал голоса «шумерской цивилизации ацтеков» и видел «металлического Хана», который якобы и совершил убийства.
Уголовное дело направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы, сообщили в псковской прокуратуре.
Позднее сам обвиняемый объяснил, что незадолго до трагических событий испытал галлюцинации. Мужчина рассказал, что слышал голоса «шумерской цивилизации ацтеков» и видел «металлического Хана», который якобы и совершил убийства.
Уголовное дело направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы, сообщили в псковской прокуратуре.
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