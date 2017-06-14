Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.06, 11:45

    Обвиняемый в убийстве 4 человек под Псковом рассказал о «голосах ацтеков»

    комментировать

    Обвиняемый в убийстве 4 человек под Псковом рассказал о «голосах ацтеков»

    Обвиняемый в убийстве 4 человек под Псковом рассказал о «голосах ацтеков»

    В Псковской области в суд направлено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в жестоком убийстве четырех человек.

    В ходе расследования установлено, что 26 июля 2016 года 36-летний уроженец Великих Лук, страдающий психическим расстройством, зашел в один из домов в деревне Красный посёлок. Ножом и топором он убил четырех знакомых — троих мужчин и женщину.

    Позднее сам обвиняемый объяснил, что незадолго до трагических событий испытал галлюцинации. Мужчина рассказал, что слышал голоса «шумерской цивилизации ацтеков» и видел «металлического Хана», который якобы и совершил убийства.

    Уголовное дело направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы, сообщили в псковской прокуратуре.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru