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  • 14.06, 11:44

    Гибель экстрасенса-транссексуала Илоны Новосёловой признали несчастным случаем

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    Гибель экстрасенса-транссексуала Илоны Новосёловой признали несчастным случаем

    Гибель <nobr>экстрасенса-транссексуала</nobr> Илоны Новосёловой признали несчастным случаем

    В правоохранительных органах назвали причину смерти участницы телепроекта «Битва экстрасенсов» Илоны Новосёловой, тело которой нашли накануне на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы.

    Как сообщил источник, Новосёлова стала жертвой несчастного случая. Накануне она выпивала со своим молодым человеком. Во время застолья между ними произошла ссора. Стремясь напугать возлюбленного, Новосёлова забралась на ограждение балкона, но не удержалась и сорвалась вниз.

    Свидетельницей происшествия стала мать погибшей, передает РИА Новости.

    Напомним, накануне тело Новосёловой нашли под окном съемной квартиры, расположенной на шестом этаже дома на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы. Как отметили в СК, во время осмотра места происшествия сыщики не обнаружили следов, говорящих о криминальном характере смерти Новосёловой.

    Илона Новосёлова провозгласила себя «колдуньей» несколько лет назад. Она заявляла, что слышит голоса умерших родственников. Также известно, что до операции по перемене пола Илону Новосёлову звали Андреем. Кроме того, в 2013 году похищенная злоумышленниками Илона стала героиней программы НТВ.

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