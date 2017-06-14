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  • 14.06, 11:45
    Полицейский врезался в остановку на юге Москве, есть жертвы. полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Полицейский врезался в остановку на юге Москве, есть жертвы

    1 комментарий
    Полицейский врезался в остановку на юге Москве, есть жертвы

    Полицейский врезался в остановку на юге Москве, есть жертвы

    Полицейский врезался в остановку на юге Москве, есть жертвы

      Пешеход стал жертвой ДТП с участием полицейского на Каширском шоссе.

      Автокатастрофа произошла в ночь на 14 июня. Полицейский, который находился за рулем Subaru, не справился с управлением и въехал в остановку.

      В результате находившийся на остановке мужчина погиб на месте. Полицейский получил травмы и был госпитализирован.

      Как отметили в столичном УМВД, сотрудник был не на службе, на нем была гражданская одежда.

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