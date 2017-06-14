Полицейский врезался в остановку на юге Москве, есть жертвы

Пешеход стал жертвой ДТП с участием полицейского на Каширском шоссе.
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Автокатастрофа произошла в ночь на 14 июня. Полицейский, который находился за рулем Subaru, не справился с управлением и въехал в остановку.
В результате находившийся на остановке мужчина погиб на месте. Полицейский получил травмы и был госпитализирован.
Как отметили в столичном УМВД, сотрудник был не на службе, на нем была гражданская одежда.
В результате находившийся на остановке мужчина погиб на месте. Полицейский получил травмы и был госпитализирован.
Как отметили в столичном УМВД, сотрудник был не на службе, на нем была гражданская одежда.
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