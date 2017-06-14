В Астрахани 9-летний мальчик пытался спасти мать от убийцы

В Астрахани вооруженный ножом мужчина напал на мать с двумя детьми. Женщина погибла, сыну и дочери оказывают срочную медицинскую помощь.
В Астрахани 9-летний ребенок встал на защиту своей матери, пытаясь защитить ее от убийцы с ножом, однако спасти ее не смог и пострадал сам. Около полуночи женщина, которая проживала одна с двумя детьми, открыла двери своему знакомому — ранее судимому мужчине. Злоумышленник набросился на семью с ножом.
Молодая женщина скончалась от полученных ран. Мальчика доставили в больницу с колото-резанными ранами разной степени тяжести, пятилетнюю дочь — с предварительным диагнозом «психо-эмоциональный стресс». Врачи борются за жизнь сына погибшей, с девочкой работают психологи. Дочь погибшей находится в шоке и ни с кем из медиков не разговаривает, сообщили следователи «Интерфаксу».
Нападавший по горячим следам был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Молодая женщина скончалась от полученных ран. Мальчика доставили в больницу с колото-резанными ранами разной степени тяжести, пятилетнюю дочь — с предварительным диагнозом «психо-эмоциональный стресс». Врачи борются за жизнь сына погибшей, с девочкой работают психологи. Дочь погибшей находится в шоке и ни с кем из медиков не разговаривает, сообщили следователи «Интерфаксу».
Нападавший по горячим следам был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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