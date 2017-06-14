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  • 14.06, 11:44
    Французские круассаны могут подорожать из-за роста цен на масло. деловые новости, молоко, продукты, сельское хозяйство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Французские круассаны могут подорожать из-за роста цен на масло

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    Французские круассаны могут подорожать из-за роста цен на масло

    Французские круассаны могут подорожать <nobr>из-за</nobr> роста цен на масло

      Французские круассаны оказались под угрозой из-за сильного роста цен на сливочное масло.

      Круассаны, оказывается, на четверть состоят именно из него. Как пишет издание Telegraph, за последний год цены на сливочное масло взлетели почти вдвое.

      Объясняют это тем, что спрос на молочные продукты активно растет в Азии и в западных странах, а в Европе тем временем стремительно сокращаются надои молока. Фермеры жалуются, что на его производство уже тратят больше, чем получают от продажи. Поэтому к концу года может возникнуть дефицит сливочного масла.

      В итоге круассаны и прочая выпечка могут существенно подорожать.

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