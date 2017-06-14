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  • 14.06, 11:45
    Минсельхоз: овощи могут подешеветь на 20% за ближайшие три года. деловые новости, сельское хозяйство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Минсельхоз: овощи могут подешеветь на 20% за ближайшие три года

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    Минсельхоз: овощи могут подешеветь на 20% за ближайшие три года

    Минсельхоз: овощи могут подешеветь на 20% за ближайшие три года

      Цены на отечественные овощи могут значительно снизиться в ближайшие три года. Такой прогноз делает Минсельхоз. По данным ведомства, к 2020 году овощи могут подешеветь на 20%.

      С начала этого года рост цен на овощи в нашей стране оказался выше сезонных колебаний. Как сообщают «Известия», сильнее всего подорожали белокочанная капуста, лук, картофель и морковь.

      Эксперты объяснили, что связан такой рост с нехваткой хранилищ для них. То есть производителям просто негде запасти овощи до следующего урожая, а потому на прилавки попадают дорогие импортные. Их закупают за доллары, плюс увеличиваются транспортные расходы, а потому и цены для потребителя растут.

      В Минсельхозе говорят, что решить проблему поможет строительство по стране сети оптово-распределительных центров и снижение числа посредников на пути от грядки до магазина. Согласно одобренной схеме, планируется построить около 60 ОРЦ в 48 регионах нашей страны.

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