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  • 14.06, 10:13

    На Урале на пятый день поисков нашли живым пропавшего в лесу малыша

    5 комментариев
    • Фото: vk.com
    На Урале на пятый день поисков нашли живым пропавшего в лесу малыша

    На Урале на пятый день поисков нашли живым пропавшего в лесу малыша

    На Урале на пятый день поисков нашли живым пропавшего в лесу малыша
  • Фото: vk.com

    • Четырехлетний Дима, пропавший в лесу в районе Рефтинского водохранилища Свердловской области, найден. За ребенком вылетел медицинский вертолет.

    Ребенка нашла одна из поисковых групп в районе болота, недалеко от линии ЛЭП, где ранее были найдены следы мальчика, сообщил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

    Валерий Горелых, глава пресс-службы МВД Свердловской области: «Ему нужна медицинская помощь. В операции по эвакуации будет задействован вертолет».

    Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону, 4-летний Дима обнаружен в семи километрах от места исчезновения в тяжелом состоянии.

    СК РФ по Свердловской области: «Сейчас он доставляется в больницу. Ему оказывается необходимая помощь».

    Ранее сообщалось, что ребенок пропал во время отдыха семьи в палатках на Рефтинском водохранилище. Отец и сын пошли собирать дрова, через некоторое время малыш закапризничал, и папа отправил его к матери в лагерь — расстояние до палаток было около 100 метров. Родители сообщили о пропаже сына 10 июня.

    Мальчика искали более 500 человек — спасатели, волонтеры, полицейские, водолазы, кинологи, также были задействованы бесплотные летательные аппараты.

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