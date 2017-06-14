В Москве снова объявлен желтый уровень погодной опасности

Синоптики снова объявили в столице желтый уровень погодной опасности
из-за грозы с сильным ветром.
Как сообщается на сайте Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, «степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна».
По данным синоптиков, в среду в Москве и Московской области ожидаются гроза и сильный ветер.
Ранее сообщалось, что над Москвой разместился очередной циклон, который принес прохладу и дожди на всю неделю. В ближайшие дня температура воздуха в столице среднем не превысит 19 градусов, в Подмосковье — 21 градуса. А в последние два рабочих дня похолодает еще больше — ожидается всего 14 градусов тепла. В выходные ситуация в столичном регионе улучшится, ожидается потепление до 22 градусов в субботу и 24 градусов в воскресенье.
По данным синоптиков, в среду в Москве и Московской области ожидаются гроза и сильный ветер.
Ранее сообщалось, что над Москвой разместился очередной циклон, который принес прохладу и дожди на всю неделю. В ближайшие дня температура воздуха в столице среднем не превысит 19 градусов, в Подмосковье — 21 градуса. А в последние два рабочих дня похолодает еще больше — ожидается всего 14 градусов тепла. В выходные ситуация в столичном регионе улучшится, ожидается потепление до 22 градусов в субботу и 24 градусов в воскресенье.
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