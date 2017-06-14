«Ничего нового»: Путин прокомментировал критические замечания Клинтон в свой адрес

Президент России Владимир Путин назвал
экс-кандидата в президенты США энергичной женщиной, однако от дальнейших оценок воздержался.
В новой серии фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), которая вышла в эфир телеканала Showtime, режиссер Оливер Стоун заметил, что бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон занимает жесткую позицию по Украине и высказывается в крайне критическом ключе о российском руководстве. Президент России ответил, что со стороны России тоже могут быть различные критические замечания в адрес американских политиков, однако Москва старается сдерживаться от крайних высказываний.
Владимир Путин: Ничего нового для нас. Мы лично знакомы, она весьма энергичная женщина. У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но в силу политической культуры мы воздерживаемся от крайних высказываний.
фрагменты второй серии фильма, в которых Путин заявил Стоуну, что считает ключевой ошибкой любые попытки нарушить международный ядерный баланс.
Владимир Путин: Ничего нового для нас. Мы лично знакомы, она весьма энергичная женщина. У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но в силу политической культуры мы воздерживаемся от крайних высказываний.
фрагменты второй серии фильма, в которых Путин заявил Стоуну, что считает ключевой ошибкой любые попытки нарушить международный ядерный баланс.
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