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  • 14.06, 10:13

    «Ничего нового»: Путин прокомментировал критические замечания Клинтон в свой адрес

    1 комментарий

    «Ничего нового»: Путин прокомментировал критические замечания Клинтон в свой адрес

    «Ничего нового»: Путин прокомментировал критические замечания Клинтон в свой адрес

    Президент России Владимир Путин назвал экс-кандидата в президенты США энергичной женщиной, однако от дальнейших оценок воздержался.

    В новой серии фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), которая вышла в эфир телеканала Showtime, режиссер Оливер Стоун заметил, что бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон занимает жесткую позицию по Украине и высказывается в крайне критическом ключе о российском руководстве. Президент России ответил, что со стороны России тоже могут быть различные критические замечания в адрес американских политиков, однако Москва старается сдерживаться от крайних высказываний.

    Владимир Путин: Ничего нового для нас. Мы лично знакомы, она весьма энергичная женщина. У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но в силу политической культуры мы воздерживаемся от крайних высказываний.

    Ранее были опубликованы фрагменты второй серии фильма, в которых Путин заявил Стоуну, что считает ключевой ошибкой любые попытки нарушить международный ядерный баланс.

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