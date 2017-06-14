Житель Подмосковья открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры

В Воскресенском районе Подмосковья задержали мужчину, который стрелял по прохожим из окна квартиры.
Как сообщила начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова, инцидент произошел в поселке имени Цюрупы. Там местный житель 1979 года рождения открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры своей сожительницы. К счастью, никто не пострадал.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали стрелка и достаивли в отдел полиции. При задержании у мужчины изъяли гладкоствольное ружье, которое на него не зарегистрировано.
Ранее, 10 июня, житель подмосковного поселка Кратово, бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков открыл огонь по прохожим, а потом несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. Также он поджег свой дом. После полуночи злоумышленник был ликвидирован. Жертвами Зенкова стали четыре человека, еще двое до сих пор находятся в больнице.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали стрелка и достаивли в отдел полиции. При задержании у мужчины изъяли гладкоствольное ружье, которое на него не зарегистрировано.
Ранее, 10 июня, житель подмосковного поселка Кратово, бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков открыл огонь по прохожим, а потом несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. Также он поджег свой дом. После полуночи злоумышленник был ликвидирован. Жертвами Зенкова стали четыре человека, еще двое до сих пор находятся в больнице.
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