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  • 14.06, 10:13

    Житель Подмосковья открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры

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    Житель Подмосковья открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры

    Житель Подмосковья открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры

    В Воскресенском районе Подмосковья задержали мужчину, который стрелял по прохожим из окна квартиры.

    Как сообщила начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова, инцидент произошел в поселке имени Цюрупы. Там местный житель 1979 года рождения открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры своей сожительницы. К счастью, никто не пострадал.

    Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали стрелка и достаивли в отдел полиции. При задержании у мужчины изъяли гладкоствольное ружье, которое на него не зарегистрировано.

    Ранее, 10 июня, житель подмосковного поселка Кратово, бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков открыл огонь по прохожим, а потом несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. Также он поджег свой дом. После полуночи злоумышленник был ликвидирован. Жертвами Зенкова стали четыре человека, еще двое до сих пор находятся в больнице.

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