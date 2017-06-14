При пожаре в лондонском небоскребе пострадали 15 человек

В эти минуты двести спасателей борются с пожаром в жилой высотке в западной части Лондона.
Этой ночью огонь охватил 27-этажный дом Grenfell Tower на западе Лондона. Пламя быстро распространилось по внешней обшивке здания. В тот момент там находились люди, их эвакуировали.
По информации агентства Associated Press, пострадали по меньшей мере 15 человек, они отравились угарным газом и были госпитализированы.
В тушении задействовано 40 единиц техники. Однако доступ для пожарных машин затруднен из-за узких подъездных путей. По данным канала Sky News, причиной пожара мог стать взрыв бытового прибора на четвертом этаже. Полиция рекомендует жителям избегать прилегающих к высотке районов, поскольку велик риск обрушения здания.
Сообщается, что полностью справиться с огнем до сих пор не удается. О жертвах не сообщается. Очевидцы говорят, что в здании могут оставаться люди. Один из жителей дома рассказал, что получал звонки от тех, кто заблокирован внутри. При этом, по его словам, пожарные рекомендовали им выбираться самостоятельно и не ждать помощи. В результате некоторые отчаявшиеся пытаются спуститься вниз по простыням, сообщает Daily Mail.
По информации агентства Associated Press, пострадали по меньшей мере 15 человек, они отравились угарным газом и были госпитализированы.
В тушении задействовано 40 единиц техники. Однако доступ для пожарных машин затруднен из-за узких подъездных путей. По данным канала Sky News, причиной пожара мог стать взрыв бытового прибора на четвертом этаже. Полиция рекомендует жителям избегать прилегающих к высотке районов, поскольку велик риск обрушения здания.
Сообщается, что полностью справиться с огнем до сих пор не удается. О жертвах не сообщается. Очевидцы говорят, что в здании могут оставаться люди. Один из жителей дома рассказал, что получал звонки от тех, кто заблокирован внутри. При этом, по его словам, пожарные рекомендовали им выбираться самостоятельно и не ждать помощи. В результате некоторые отчаявшиеся пытаются спуститься вниз по простыням, сообщает Daily Mail.
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