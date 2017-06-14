Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.06, 08:42
    При пожаре в лондонском небоскребе пострадали 15 человек. Великобритания, Лондон, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    При пожаре в лондонском небоскребе пострадали 15 человек

    комментировать
    При пожаре в лондонском небоскребе пострадали 15 человек

    При пожаре в лондонском небоскребе пострадали 15 человек

    При пожаре в лондонском небоскребе пострадали 15 человек
    • Фото Associated Press © 2017, Matt Dunham

      • В эти минуты двести спасателей борются с пожаром в жилой высотке в западной части Лондона.

      Этой ночью огонь охватил 27-этажный дом Grenfell Tower на западе Лондона. Пламя быстро распространилось по внешней обшивке здания. В тот момент там находились люди, их эвакуировали.

      По информации агентства Associated Press, пострадали по меньшей мере 15 человек, они отравились угарным газом и были госпитализированы.

      В тушении задействовано 40 единиц техники. Однако доступ для пожарных машин затруднен из-за узких подъездных путей. По данным канала Sky News, причиной пожара мог стать взрыв бытового прибора на четвертом этаже. Полиция рекомендует жителям избегать прилегающих к высотке районов, поскольку велик риск обрушения здания.

      Сообщается, что полностью справиться с огнем до сих пор не удается. О жертвах не сообщается. Очевидцы говорят, что в здании могут оставаться люди. Один из жителей дома рассказал, что получал звонки от тех, кто заблокирован внутри. При этом, по его словам, пожарные рекомендовали им выбираться самостоятельно и не ждать помощи. В результате некоторые отчаявшиеся пытаются спуститься вниз по простыням, сообщает Daily Mail.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru