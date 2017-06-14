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  • 14.06, 08:42

    Госдеп объяснил отсутствие поздравления с Днем России

    3 комментария

    Госдеп объяснил отсутствие поздравления с Днем России

    Госдеп объяснил отсутствие поздравления с Днем России

    В Госдепартаменте США объяснили, почему не направили России официальное поздравление с 12 июня. Оказалось, что администрация Дональда Трампа изменила процедуру официальных поздравлений.

    В пресс-службе американского дипведомства пояснили, что администрация президента США Дональда Трампа приняла «новый подход, при котором официальные поздравления странам передаются через посольства США в столицах», передает ТАСС.

    Госдеп США: «Мы больше не распространяем поздравления в качестве пресс-релизов. Мы размещаем их у себя на сайте. Официально же они вручаются через наши посольства».

    Ранее, 13 июня, представитель российского посольства в США Николай Лахонин сообщил, что Вашингтон впервые за 25 лет не передал в дипмиссию поздравление с Днем России.

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