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  • 14.06, 08:42
    В восточном Алеппо восстанавливают работу полицейских участков. Сирия, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В восточном Алеппо восстанавливают работу полицейских участков

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    В восточном Алеппо восстанавливают работу полицейских участков

    В восточном Алеппо восстанавливают работу полицейских участков

      После освобождения восточных районов Алеппо боевиков возобновили работу первые районные отделения полиции.

      С начала июня в восточных кварталах Алеппо открыто уже восемь восстановленных полицейских участков. Несмотря на спокойную обстановку, правоохранители находятся в постоянной готовности к возможным терактам боевиков из так называемых спящих ячеек.

      Поток местных жителей в участки не прекращается. Большая часть заявлений относится к сообщениям о мелких правонарушениях.

      Эмиль Насар, начальник полицейского участка в Алеппо: «Службу в Восточном Алеппо мы несем круглосуточно. Постоянные дежурства, патрулирование улиц, задержания нарушителей. Пока все относительно спокойно. Громких преступлений нет. Это говорит о том, что в город вернулась мирная жизнь».

      Восстановление полицейских участков в городе продолжается.

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