В восточном Алеппо восстанавливают работу полицейских участков

После освобождения восточных районов Алеппо боевиков возобновили работу первые районные отделения полиции.

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Сирия

С начала июня в восточных кварталах Алеппо открыто уже восемь восстановленных полицейских участков. Несмотря на спокойную обстановку, правоохранители находятся в постоянной готовности к возможным терактам боевиков из так называемых спящих ячеек.



Поток местных жителей в участки не прекращается. Большая часть заявлений относится к сообщениям о мелких правонарушениях.



Эмиль Насар, начальник полицейского участка в Алеппо: «Службу в Восточном Алеппо мы несем круглосуточно. Постоянные дежурства, патрулирование улиц, задержания нарушителей. Пока все относительно спокойно. Громких преступлений нет. Это говорит о том, что в город вернулась мирная жизнь».



Восстановление полицейских участков в городе продолжается.