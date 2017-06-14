СМИ: не уступающих дорогу скорой помощи лишат водительских прав

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность в отношении водителей, которые не пропустили карету скорой помощи.
Как пишут «Известия», комитет Госдумы по госстроительству намерен поддержать ужесточение наказания за нарушения ПДД в отношении медработников.
В новой статье Уголовного кодекса, которую предложила ввести вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, для водителей, которые не уступают дорогу скорой помощи, предусматривается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.
А в случае смерти пациента по вине водителя, который не уступил дорогу машине скорой помощи, автовладельца смогут посадить на срок до четырех лет.
В новой статье Уголовного кодекса, которую предложила ввести вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, для водителей, которые не уступают дорогу скорой помощи, предусматривается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.
А в случае смерти пациента по вине водителя, который не уступил дорогу машине скорой помощи, автовладельца смогут посадить на срок до четырех лет.
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