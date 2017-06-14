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  • 14.06, 08:42
    СМИ: не уступающих дорогу скорой помощи лишат водительских прав. автомобили, врачи, законодательство, здоровье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    СМИ: не уступающих дорогу скорой помощи лишат водительских прав

    2 комментария

    СМИ: не уступающих дорогу скорой помощи лишат водительских прав

    СМИ: не уступающих дорогу скорой помощи лишат водительских прав

      В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность в отношении водителей, которые не пропустили карету скорой помощи.

      Как пишут «Известия», комитет Госдумы по госстроительству намерен поддержать ужесточение наказания за нарушения ПДД в отношении медработников.

      В новой статье Уголовного кодекса, которую предложила ввести вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, для водителей, которые не уступают дорогу скорой помощи, предусматривается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.

      А в случае смерти пациента по вине водителя, который не уступил дорогу машине скорой помощи, автовладельца смогут посадить на срок до четырех лет.

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