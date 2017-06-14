Путин обсудил ситуацию вокруг Катара с наследным принцем Абу-Даби

Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян провели телефонные переговоры.
Во время телефонного разговора собеседники выразили взаимную заинтересованность в поиске решения возникшего кризиса, а также констатировали успешную реализацию достигнутых договоренностей. Они касаются расширения российско-эмиратских связей и наращивания сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, сообщила пресс-служба Кремля.
Напомним, личная встреча Путина и Нахайяна состоялась в Москве 20 апреля.
Ранее во вторник положение дел в Катаре Владимир Путин обсудил с королем Саудовской Аравии. Главы государств отметили, что сложившаяся ситуация не способствует успешной борьбе с терроризмом и разрешению сирийского конфликта.
В начале июня ряд стран, в том числе Саудовская Аравия, разорвали с Катаром дипломатические отношения.
Напомним, личная встреча Путина и Нахайяна состоялась в Москве 20 апреля.
Ранее во вторник положение дел в Катаре Владимир Путин обсудил с королем Саудовской Аравии. Главы государств отметили, что сложившаяся ситуация не способствует успешной борьбе с терроризмом и разрешению сирийского конфликта.
В начале июня ряд стран, в том числе Саудовская Аравия, разорвали с Катаром дипломатические отношения.
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