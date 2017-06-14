Жертвами наводнения в Бангладеш стали более 130 человек

Число погибших в результате непрекращающихся ливней и оползней в Бангладеш возросло до 134 человек. Среди погибших есть дети.

Сильные дожди обрушились на Бангладеш в начале недели. В юго-восточных районах страны под воду ушли целые улицы. Возникли проблемы с электричеством, телефонной связью и работой транспорта.



В момент пика наводнения большинство погибших спали в своих домах, когда вода рекой хлынула в жилые помещения. Десятки человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Сейчас в зоне бедствия работают спасатели. Они пытаются добраться в труднодоступные места, где могут оставаться выжившие.

