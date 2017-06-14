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  • 14.06, 07:11

    Напоившего дочку водкой американца посадят в тюрьму

    3 комментария

    Напоившего дочку водкой американца посадят в тюрьму

    Напоившего дочку водкой американца посадят в тюрьму

    В США родители разрешили своей 13-летней дочери выпить 17 рюмок водки. Девочка едва не умерла от острого алкогольного отравления.

    В американском штате Пенсильвания суд вынес приговор американцу Чарльзу Янгеру, который позволил своей 13-летней дочери на дне ее рождения пить водку. Родители даже сами купили алкоголь к праздничному столу.

    Как передает Associated Press, девочка выпила 17 рюмок водки и потеряла сознание, а родители сбежали с места происшествия. Скорую помощь вызвала 15-летняя подружка девочки. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

    Суд приговорил отца девочки к 4 годам тюрьмы за то, что подверг жизнь ребенка опасности. Мать девочки, которая полностью признала свою вину, на прошлой неделе приговорили к 23 месяцам тюрьмы.

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