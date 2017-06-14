Напоившего дочку водкой американца посадят в тюрьму

В США родители разрешили своей
13-летней дочери выпить 17 рюмок водки. Девочка едва не умерла от острого алкогольного отравления.
В американском штате Пенсильвания суд вынес приговор американцу Чарльзу Янгеру, который позволил своей 13-летней дочери на дне ее рождения пить водку. Родители даже сами купили алкоголь к праздничному столу.
Как передает Associated Press, девочка выпила 17 рюмок водки и потеряла сознание, а родители сбежали с места происшествия. Скорую помощь вызвала 15-летняя подружка девочки. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
Суд приговорил отца девочки к 4 годам тюрьмы за то, что подверг жизнь ребенка опасности. Мать девочки, которая полностью признала свою вину, на прошлой неделе приговорили к 23 месяцам тюрьмы.
Как передает Associated Press, девочка выпила 17 рюмок водки и потеряла сознание, а родители сбежали с места происшествия. Скорую помощь вызвала 15-летняя подружка девочки. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
Суд приговорил отца девочки к 4 годам тюрьмы за то, что подверг жизнь ребенка опасности. Мать девочки, которая полностью признала свою вину, на прошлой неделе приговорили к 23 месяцам тюрьмы.
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