Путин: российские спецслужбы не ведут прослушку граждан

Во второй части
фильма-интервью, вышедшего в эфир телеканала Showtime, Владимир Путин откровенно ответил на вопросы американского кинорежиссера Оливера Стоуна.
В новой серии фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), которая вышла в эфир телеканала Showtime, президент России ответил на вопрос Оливера Стоуна о том, ведут ли российские спецслужбы слежку за гражданами РФ и прослушивают ли их телефонные разговоры.
Владимир Путин, президент РФ: «Нет. Это я могу вам точно сказать».
Президент подчеркнул, что в России в этом плане ситуация гораздо лучше, чем в США, где люди убеждены, что за ними ведутся слежка и прослушка, цитирует РИА Новости.
Владимир Путин: «Мы лучше США, потому что у нас нет таких технических возможностей. Если бы были, может быть, мы были бы такими же, как и вы. Во-первых, финансирование колоссальное идет на спецслужбы в США — мы не можем себе такого позволить. А потом, вы знаете, после времен СССР и такого абсолютного авторитаризма все-таки у нас есть определенное отторжение к вседозволенности спецслужб. Нет, такого массового охвата, такой сети у нас нет. Говорю вам совершенно ответственно».
Оливер Стоун также спросил российского лидера, не собирают ли спецслужбы в России информацию по мусульманам или представителям других религиозных конфессий.
Владимир Путин: «Нет, 100% нет. Конфликтов между исламом, христианством, иудаизмом у нас нет… Что касается межэтнических отношений, это всегда и везде очень тонкая субстанция. Но у России здесь есть определенные преимущества, потому что, если, скажем, для Европы и даже отчасти для сегодняшних Соединенных Штатов люди с другой религией — это в основном иммигранты. У нас — нет. Они — россияне, это их родина, и другой родины у них нет»
Президент также напомнил, что Россия исторически возникла, как многонациональное и многоконфессиональное государство.
Владимир Путин: «У нас за тысячу лет сложилась определенная культура взаимоотношений. В местах смешанного проживания христиан и мусульман очень много ситуаций, когда люди вместе отмечают как христианские, так и мусульманские праздники. Поэтому мне кажется, опираясь на этот огромный исторический позитив, мы сможем достаточно легко преодолеть все тонкие и чувствительные вещи межэтнических и межрелигиозных отношений».
фрагменты второй серии фильма, в которых Путин заявил Стоуну, что считает ключевой ошибкой любые попытки нарушить международный ядерный баланс.
Владимир Путин, президент РФ: «Нет. Это я могу вам точно сказать».
Президент подчеркнул, что в России в этом плане ситуация гораздо лучше, чем в США, где люди убеждены, что за ними ведутся слежка и прослушка, цитирует РИА Новости.
Владимир Путин: «Мы лучше США, потому что у нас нет таких технических возможностей. Если бы были, может быть, мы были бы такими же, как и вы. Во-первых, финансирование колоссальное идет на спецслужбы в США — мы не можем себе такого позволить. А потом, вы знаете, после времен СССР и такого абсолютного авторитаризма все-таки у нас есть определенное отторжение к вседозволенности спецслужб. Нет, такого массового охвата, такой сети у нас нет. Говорю вам совершенно ответственно».
Оливер Стоун также спросил российского лидера, не собирают ли спецслужбы в России информацию по мусульманам или представителям других религиозных конфессий.
Владимир Путин: «Нет, 100% нет. Конфликтов между исламом, христианством, иудаизмом у нас нет… Что касается межэтнических отношений, это всегда и везде очень тонкая субстанция. Но у России здесь есть определенные преимущества, потому что, если, скажем, для Европы и даже отчасти для сегодняшних Соединенных Штатов люди с другой религией — это в основном иммигранты. У нас — нет. Они — россияне, это их родина, и другой родины у них нет»
Президент также напомнил, что Россия исторически возникла, как многонациональное и многоконфессиональное государство.
Владимир Путин: «У нас за тысячу лет сложилась определенная культура взаимоотношений. В местах смешанного проживания христиан и мусульман очень много ситуаций, когда люди вместе отмечают как христианские, так и мусульманские праздники. Поэтому мне кажется, опираясь на этот огромный исторический позитив, мы сможем достаточно легко преодолеть все тонкие и чувствительные вещи межэтнических и межрелигиозных отношений».
фрагменты второй серии фильма, в которых Путин заявил Стоуну, что считает ключевой ошибкой любые попытки нарушить международный ядерный баланс.
Комментарии