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  • 14.06, 05:40

    В Приморье овчарка загрызла семилетнего мальчика

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    В Приморье овчарка загрызла семилетнего мальчика

    В Приморье овчарка загрызла семилетнего мальчика

    В Приморском крае расследуют гибель семилетнего ребенка от нападения сторожевой собаки.

    Сообщение пресс-службы Следственного управления СК РФ по Приморскому краю: «13 июня 2017 года на территории домовладения в селе Сергеевке обнаружено тело 7-летнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде множественных рваных ран, нанесенных находившейся во дворе крупной среднеазиатской овчаркой».

    Следователи установили, что ребенок подошел к дому, чтобы позвать своего друга на прогулку. Мальчик подлез под ворота двухметрового забора и попал во двор, где на него набросилась сорвавшаяся с цепи овчарка, охранявшая двор, пишет ТАСС.

    Хозяева не успели остановить сторожевую собаку. Они вызвали полицию и спасателей, но ребенок погиб.

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