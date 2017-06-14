В Приморье овчарка загрызла семилетнего мальчика

В Приморском крае расследуют гибель семилетнего ребенка от нападения сторожевой собаки.
Сообщение пресс-службы Следственного управления СК РФ по Приморскому краю: «13 июня 2017 года на территории домовладения в селе Сергеевке обнаружено тело 7-летнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде множественных рваных ран, нанесенных находившейся во дворе крупной среднеазиатской овчаркой».
Следователи установили, что ребенок подошел к дому, чтобы позвать своего друга на прогулку. Мальчик подлез под ворота двухметрового забора и попал во двор, где на него набросилась сорвавшаяся с цепи овчарка, охранявшая двор, пишет ТАСС.
Хозяева не успели остановить сторожевую собаку. Они вызвали полицию и спасателей, но ребенок погиб.
Следователи установили, что ребенок подошел к дому, чтобы позвать своего друга на прогулку. Мальчик подлез под ворота двухметрового забора и попал во двор, где на него набросилась сорвавшаяся с цепи овчарка, охранявшая двор, пишет ТАСС.
Хозяева не успели остановить сторожевую собаку. Они вызвали полицию и спасателей, но ребенок погиб.
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