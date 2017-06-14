Путин считает большой ошибкой попытки нарушить международный ядерный баланс

В США в преддверии показа второй серии фильма американского режиссера Оливера Стоуна о президенте России опубликованы новые фрагменты интервью Владимира Путина.
В одном из интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, на основе которых был снят четырехсерийный фильм «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), президент России говорил о создании в США атомной бомбы и о том, как разведка СССР получала данные по ее разработке. По мнению президента РФ, международная команда ученых передавала Москве данные о бомбе, чтобы восстановить ядерный баланс в мире.
Владимир Путин, президент РФ: «Когда Соединенные Штаты создали атомную бомбу, и Советский Союз начал активно развивать эту же атомную программу, в России работали и отечественные ученые, иностранные ученые. Но наша разведка получала огромное количество информации из Соединенных Штатов. А кто ее передавал? Сами ученые, которые разрабатывали американскую атомную бомбу. Почему они это делали? Они поняли опасность, они выпустили джина из бутылки. Загнать его туда невозможно».
Путин подчеркнул, что в этом международная команда ученых действовала «поумнее, чем политики», цитирует ТАСС.
Владимир Путин: «Они сознательно, я считаю, отдавали эту информацию Советскому Союзу, чтобы в мире восстановился ядерный баланс… А мы что сейчас делаем? Мы сейчас пытаемся этот баланс нарушить, это большая ошибка».
Отрывок из новой серии опубликован в YouTube телеканалом Showtime, транслирующим показ четырехсерийного фильма.
документального фильма «Интервью с Путиным», снятого Оливером Стоуном. Как только были опубликованы самые первые фрагменты фильма американские СМИ обрушилась на режиссера с критикой, обвиняя его в симпатиях российскому лидеру. Стоун ответил, что снял свой фильм для предотвращения ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.
Владимир Путин, президент РФ: «Когда Соединенные Штаты создали атомную бомбу, и Советский Союз начал активно развивать эту же атомную программу, в России работали и отечественные ученые, иностранные ученые. Но наша разведка получала огромное количество информации из Соединенных Штатов. А кто ее передавал? Сами ученые, которые разрабатывали американскую атомную бомбу. Почему они это делали? Они поняли опасность, они выпустили джина из бутылки. Загнать его туда невозможно».
Путин подчеркнул, что в этом международная команда ученых действовала «поумнее, чем политики», цитирует ТАСС.
Владимир Путин: «Они сознательно, я считаю, отдавали эту информацию Советскому Союзу, чтобы в мире восстановился ядерный баланс… А мы что сейчас делаем? Мы сейчас пытаемся этот баланс нарушить, это большая ошибка».
Отрывок из новой серии опубликован в YouTube телеканалом Showtime, транслирующим показ четырехсерийного фильма.
документального фильма «Интервью с Путиным», снятого Оливером Стоуном. Как только были опубликованы самые первые фрагменты фильма американские СМИ обрушилась на режиссера с критикой, обвиняя его в симпатиях российскому лидеру. Стоун ответил, что снял свой фильм для предотвращения ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.
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