Тиллерсон: иностранные партнеры просят Вашингтон нормализовать связи с Москвой

Госсекретарь США рассказал о подходе администрации президента Дональда Трампа к
российско-американским отношениям.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США «У меня еще не было ни одних двусторонних переговоров, ни одной встречи в формате один на один, ни одного короткого контакта ни с одним коллегой ни в одной стране в Европе, на Ближнем Востоке, даже в Юго-Восточной Азии, который бы не сказал мне: пожалуйста, займитесь своими отношениями с Россией, они должны быть улучшены. Они считают, что ухудшение российско-американских отношений в конечном счете приведет только к ухудшению ситуации, в которой они находятся».
Об этом госсекретарь США заявил, выступая на сенатских слушаниях в комитете по ассигнованиям. Тиллерсон также, не приводя никаких доказательств, вновь повторил обвинения в адрес России в том, что она якобы вмешивается в ход выборов в других странах, цитирует ТАСС.
Рекс Тиллерсон: «Важно, чтобы мы занялись существующей на сегодняшний день ситуацией в российско-американских отношениях. Я не считаю, что она отвечает интересам США или стабильности в мире».
Тиллерсон также высказал мнение, что Россия «постепенно начинает менять курс в отношении КНДР». При этом госсекретарь США признал, что Вашингтону не обойтись без помощи Москвы в урегулировании ядерно-ракетной проблемы КНДР.
Рекс Тиллерсон: «Они начинают производить переоценку своей позиции в отношении Северной Кореи… Нам необходимо сотрудничество и участие России. Мы напрямую говорим с ней. Я говорил с президентом Путиным о необходимости того, чтобы они присоединились к нам и Китаю в рамках кампании оказания давления на Северную Корею».
вероятность введения новых антироссийских санкций.
Об этом госсекретарь США заявил, выступая на сенатских слушаниях в комитете по ассигнованиям. Тиллерсон также, не приводя никаких доказательств, вновь повторил обвинения в адрес России в том, что она якобы вмешивается в ход выборов в других странах, цитирует ТАСС.
Рекс Тиллерсон: «Важно, чтобы мы занялись существующей на сегодняшний день ситуацией в российско-американских отношениях. Я не считаю, что она отвечает интересам США или стабильности в мире».
Тиллерсон также высказал мнение, что Россия «постепенно начинает менять курс в отношении КНДР». При этом госсекретарь США признал, что Вашингтону не обойтись без помощи Москвы в урегулировании ядерно-ракетной проблемы КНДР.
Рекс Тиллерсон: «Они начинают производить переоценку своей позиции в отношении Северной Кореи… Нам необходимо сотрудничество и участие России. Мы напрямую говорим с ней. Я говорил с президентом Путиным о необходимости того, чтобы они присоединились к нам и Китаю в рамках кампании оказания давления на Северную Корею».
вероятность введения новых антироссийских санкций.
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