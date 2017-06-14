Ученые назвали ожирение чумой XXI века

По данным исследования университета Вашингтона, уже сейчас проблемы с лишним весом имеет каждый десятый житель планеты, и число нездорово тучных людей растет.
За то время, что проводились наблюдения, а это почти полвека, толстяков на всей планете стало больше в два раза. Исследования охватили 195 стран, практически весь земной шар.
Антилидером являются США: там даже не от лишнего веса, а от крайних форм ожирения страдают 12% детей и почти треть взрослого населения. В России ситуация такова: полных женщин много, полных мужчин меньше, детей с лишним весом всего 6%.
Самые худощавые жители, как выяснилось, живут в Азии. В Бангладеш и Вьетнаме, например, проблемы с лишним весом есть у минимального процента жителей: от 1 до 3%.
Один из авторов исследования отмечает, что многие избыточно полные люди не считают свой вес проблемой вообще. И не готовы принять во внимание, что ожирение приводит к болезням сердца, онкологии, диабету. На американских улицах, например, часто можно встретить крайне упитанных граждан, которые спокойно поедают гамбургеры и запивают их сладкой газировкой.
Антилидером являются США: там даже не от лишнего веса, а от крайних форм ожирения страдают 12% детей и почти треть взрослого населения. В России ситуация такова: полных женщин много, полных мужчин меньше, детей с лишним весом всего 6%.
Самые худощавые жители, как выяснилось, живут в Азии. В Бангладеш и Вьетнаме, например, проблемы с лишним весом есть у минимального процента жителей: от 1 до 3%.
Один из авторов исследования отмечает, что многие избыточно полные люди не считают свой вес проблемой вообще. И не готовы принять во внимание, что ожирение приводит к болезням сердца, онкологии, диабету. На американских улицах, например, часто можно встретить крайне упитанных граждан, которые спокойно поедают гамбургеры и запивают их сладкой газировкой.
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