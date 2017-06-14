Эксперты комментируют заявление главы Пентагона о небоеспособности армии США

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что американская армия находится в удручающем состоянии, а довели ее до этого сами власти.
В сложившейся ситуации Мэттис обвинил бывшую администрацию Белого дома, заявив, что «ни один враг не нанес Америке большего вреда, чем решение помощников Обамы сократить финансирование армии». Так ли скверно обстоят дела в Пентагоне, или же Мэттис драматизирует, пытался понять корреспондент НТВ Андрей Гордеев.
Заявление главы Пентагона, выдержанное «в плаксивом стиле», на произвело должное впечатление на конгрессменов. Расчет сработал: министру надо как-то оправдать рост военных расходов. На следующий год ведомство просит дополнительно 52 миллиарда долларов. Получить их теперь наверняка будет легче. Однако в «страшилках» Мэтиса все же есть и доля правды.
Глава Пентагона на слушаниях в Конгрессе совсем не походил на «бешеного пса». Прозвищу, заслуженному в морской пехоте, он явно не соответствовал. Общий смысл выступления Мэттиса: все плохо, Обама развалил армию, и только огромное количество долларов способно спасти положение.
Джеймс Мэттис, министр обороны США: «Ваша поддержка увеличила количество боевых самолетов в воздухе, кораблей в море, учений для солдат. Но мы понимаем, что потребуется еще много лет дополнительного финансирования, чтобы восстановить боеготовность».
Состояние боеготовности армии вызвало у министра шок, точнее, его вызвал уровень неподготовленности. И это при том, что США не жалеют денег, тратят на военные цели больше всех в мире. 36% — вот доля Америки. На втором месте Китай — 13%. Третье у России: на страну приходится 4% мировых военных расходов.
Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий: «Мэттис делает это заявление с целью оказать давление на Конгресс, с тем, чтобы перераспределить бюджетные потоки на закупку новых вооружений. А не на поддержание стареющий и никому не нужной инфраструктуры на территории США».
Системные проблемы у вооруженных сил США действительно есть. Как отмечают эксперты, американские военные застряли в системе координат холодной войны. Армия с тех пор не перестраивалась, а вызовы-то совсем другие. И вопрос, насколько адекватно она способна на них реагировать.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Заявление главы Пентагона, выдержанное «в плаксивом стиле», на произвело должное впечатление на конгрессменов. Расчет сработал: министру надо как-то оправдать рост военных расходов. На следующий год ведомство просит дополнительно 52 миллиарда долларов. Получить их теперь наверняка будет легче. Однако в «страшилках» Мэтиса все же есть и доля правды.
Глава Пентагона на слушаниях в Конгрессе совсем не походил на «бешеного пса». Прозвищу, заслуженному в морской пехоте, он явно не соответствовал. Общий смысл выступления Мэттиса: все плохо, Обама развалил армию, и только огромное количество долларов способно спасти положение.
Джеймс Мэттис, министр обороны США: «Ваша поддержка увеличила количество боевых самолетов в воздухе, кораблей в море, учений для солдат. Но мы понимаем, что потребуется еще много лет дополнительного финансирования, чтобы восстановить боеготовность».
Состояние боеготовности армии вызвало у министра шок, точнее, его вызвал уровень неподготовленности. И это при том, что США не жалеют денег, тратят на военные цели больше всех в мире. 36% — вот доля Америки. На втором месте Китай — 13%. Третье у России: на страну приходится 4% мировых военных расходов.
Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий: «Мэттис делает это заявление с целью оказать давление на Конгресс, с тем, чтобы перераспределить бюджетные потоки на закупку новых вооружений. А не на поддержание стареющий и никому не нужной инфраструктуры на территории США».
Системные проблемы у вооруженных сил США действительно есть. Как отмечают эксперты, американские военные застряли в системе координат холодной войны. Армия с тех пор не перестраивалась, а вызовы-то совсем другие. И вопрос, насколько адекватно она способна на них реагировать.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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