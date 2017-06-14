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  • 14.06, 02:38
    Эксперты комментируют заявление главы Пентагона о небоеспособности армии США. Пентагон, США, армии мира. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Эксперты комментируют заявление главы Пентагона о небоеспособности армии США

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    Эксперты комментируют заявление главы Пентагона о небоеспособности армии США

    Эксперты комментируют заявление главы Пентагона о небоеспособности армии США

      Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что американская армия находится в удручающем состоянии, а довели ее до этого сами власти.

      В сложившейся ситуации Мэттис обвинил бывшую администрацию Белого дома, заявив, что «ни один враг не нанес Америке большего вреда, чем решение помощников Обамы сократить финансирование армии». Так ли скверно обстоят дела в Пентагоне, или же Мэттис драматизирует, пытался понять корреспондент НТВ Андрей Гордеев.

      Заявление главы Пентагона, выдержанное «в плаксивом стиле», на произвело должное впечатление на конгрессменов. Расчет сработал: министру надо как-то оправдать рост военных расходов. На следующий год ведомство просит дополнительно 52 миллиарда долларов. Получить их теперь наверняка будет легче. Однако в «страшилках» Мэтиса все же есть и доля правды.

      Глава Пентагона на слушаниях в Конгрессе совсем не походил на «бешеного пса». Прозвищу, заслуженному в морской пехоте, он явно не соответствовал. Общий смысл выступления Мэттиса: все плохо, Обама развалил армию, и только огромное количество долларов способно спасти положение.

      Джеймс Мэттис, министр обороны США: «Ваша поддержка увеличила количество боевых самолетов в воздухе, кораблей в море, учений для солдат. Но мы понимаем, что потребуется еще много лет дополнительного финансирования, чтобы восстановить боеготовность».

      Состояние боеготовности армии вызвало у министра шок, точнее, его вызвал уровень неподготовленности. И это при том, что США не жалеют денег, тратят на военные цели больше всех в мире. 36% — вот доля Америки. На втором месте Китай — 13%. Третье у России: на страну приходится 4% мировых военных расходов.

      Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий: «Мэттис делает это заявление с целью оказать давление на Конгресс, с тем, чтобы перераспределить бюджетные потоки на закупку новых вооружений. А не на поддержание стареющий и никому не нужной инфраструктуры на территории США».

      Системные проблемы у вооруженных сил США действительно есть. Как отмечают эксперты, американские военные застряли в системе координат холодной войны. Армия с тех пор не перестраивалась, а вызовы-то совсем другие. И вопрос, насколько адекватно она способна на них реагировать.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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