В Волгограде рухнула кровля жилого дома

В МЧС рассказали об обрушении лестницы и кровли в двухэтажном жилом доме в Волгограде.
Как сообщили в МЧС, в результате обрушения конструкций двухэтажного жилого дома на улице Панферова в Волгограде пострадавших нет. Жильцов второго этажа эвакуировали, остальные покинули здание самостоятельно.
Дмитрий Доценко, представитель ГУ МЧС по Волгоградской области: «В 22:10 в Красноармейском районе в доме 44 на улице Панферова произошло обрушение лестничного пролета и частично кровли. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 19 человек, из них четверо детей».
В ведомстве также сообщили, что угрозы обрушения здания нет. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты МЧС, пишет «Интерфакс».
Дмитрий Доценко, представитель ГУ МЧС по Волгоградской области: «В 22:10 в Красноармейском районе в доме 44 на улице Панферова произошло обрушение лестничного пролета и частично кровли. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 19 человек, из них четверо детей».
В ведомстве также сообщили, что угрозы обрушения здания нет. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты МЧС, пишет «Интерфакс».
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